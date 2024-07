L’Élan Béarnais au complet avec Keshun Sherrill

Nom ? Keshun Sherrill. Profession ? Meneur. Ascendant ? Scoreur. Un jour de mars 2020, juste avant l’interruption de la saison de deuxième division turque à cause du Covid, le meneur américain a passé la bagatelle de 45 points en championnat. Quid de son dernier match officiel ? 38 unités en quart de finale de D2 turque face à Mersin. Pas mal pour quelqu’un qui a vu son n°10 être retiré par son université d’Augusta, lui le meilleur marqueur de l’histoire de la Peach Belt Conference.

Le problème, si l’on excepte une campagne de FIBA Europe Cup à 19 points et 5 passes décisives avec Den Bosch en 2019/20 c’est que Keshun Sherrill (1,75 m, 29 ans) n’a jamais réellement brillé en dehors de la TBL. Toujours entre 21 et 23 points de moyenne en deuxième division turque de 2019 à 2021, il cumule plusieurs autres expériences, loin d’être ratées mais pas aussi flamboyantes : 14,7 points de moyenne en Lega Due en 2022/23, 10,4 au Mexique la saison dernière.

De nouveau incisif en… Turquie au printemps (17,6 points à 38%, 2,7 rebonds et 4,2 passes décisives), le natif de Cleveland (mais en Caroline du Nord) s’est engagé avec Pau-Lacq-Orthez pour l’exercice 2024/25, lui qui était également courtisé par l’ALM Évreux et d’autres clubs. « Ce sera ma première apparition en championnat de France et j’ai hâte de jouer pour l’Elan béarnais », se réjouit-il. « J’ai entendu beaucoup de choses positives sur le club, tant sur qu’en dehors du terrain. J’espère pouvoir contribuer à de nombreuses victoires. »

Avec son nouveau meneur, décrit comme rapide et adroit par Mickaël Hay (voir ci-dessous), l’Élan Béarnais est donc au complet pour sa deuxième saison d’affilée en Pro B.

L’effectif de l’Élan Béarnais version 2024/25 :

Keshun Sherrill – Dalil Hadi

Bastien Pinault – Seydou Ndiaye

Walter Whyte – Gaylor Curier

Kevin Marsillon-Noléo – Christopher Ledlum

Amadou Sidibé – Sitraka Raharimanantoanina