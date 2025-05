L’Élan Chalon assuré du play-in, Strasbourg lui dit quasiment adieu

Si l’Élan Chalon avait terriblement mal commencé sa saison à Strasbourg, le club bourguignon a fini par boucler la boucle de fort belle façon à l’heure de rejouer la SIG. En l’emportant ce samedi 3 mai face aux Alsaciens (86-78), l’équipe chalonnaise s’est assurée une présence au play-in, perspective quasiment impensable en fin d’année dernière.

Strasbourg s’est bien battu, l’Élan Chalon a vaincu

Il faut bien dire que l’Élan Chalon version Elric Delord a bien changé par rapport au Chalon-sur-Saône du début de saison. Face à Strasbourg, Lionel Gaudoux et ses partenaires ont enchaîné avec une 4e victoire en 5 matchs, en ayant pris le meilleur en seconde période. Les Chalonnais ont fait la différence à partir de la fin du 3e quart-temps, terminant la période sur un 13-3. Une dynamique sur laquelle ils ont surfé, avec encore une autre série au début du dernier quart-temps avec un 6 à 0, pour mener jusqu’à 15 points (80-65). Porté par un Colisée rugissant, l’Élan Chalon a ensuite su gérer son avance.

Si Chalon-sur-Saône n’a pas autant brillé que lors de ses dernières sorties, à l’image de Jeremiah Hill (12 points à 3/12 aux tirs), l’équipe bourguignonne a cependant assuré l’essentiel face à Strasbourg. Moins en réussite dans le tir extérieure qu’à l’accoutumée, les Chalonnais ont su gagner autrement, à l’intérieur par exemple avec 64% de conversion à 2-points. Lionel Gaudoux et Zeljko Sakic ont été rudement efficaces en ce sens, avec respectivement 15 et 11 points, ainsi que deux rebonds offensifs chacun. Ne pouvant pas s’appuyer sur un Troy Caupain (8 points à 3/8 aux tirs) autant en réussite que contre La Rochelle, et ne pouvant encore pas compter sur Dominic Artis (8 points à 3/14), la SIG n’a pas su profiter de la fenêtre de tir octroyée par l’Élan.

À deux journées de la fin, l’Élan Chalon (7e) s’est assuré le play-in, comme le SLUC Nancy (8e). L’objectif sera désormais de finir le plus haut possible, pour avoir l’avantage du terrain dans cette phase finale. Pour Strasbourg (12e), la perspective d’atteindre le top 10 s’est grandement éloignée en Bourgogne.