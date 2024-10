L’Élan Chalon libéré : « Cette équipe avait besoin de gagner un match ! »

C’est aussi ça, la différence d’expérience. D’un côté, l’euphorie de Yohan Choupas, indiquant qu’il n’avait jamais vécu un tel scénario. De l’autre côté, le flegme de Savo Vucevic, surpris d’avoir droit à la même question. « Il ne faut pas oublier que ça fait 40 ans que je suis dans ce milieu », sourit-il.

Le technicien franco-monténégrin a déjà tout connu, perdu ou gagné en triple prolongation. Reste que les matchs comme celui de dimanche se font rares, avec une bataille de 55 minutes dont l’Élan Chalon, ex-dernier de Betclic ÉLITE, est sorti vainqueur face au leader invaincu, l’ASVEL (109-107). Et si le club bourguignon attend fébrilement l’issue de la réclamation déposée par Villeurbanne, ce succès avait bien des vertus libératrices pour les Chalonnais.

Yohan Choupas : « Je n’ai jamais vécu un truc pareil, c’était incroyable… Sur le terrain, j’avais l’impression qu’il faisait 100 degrés, c’était une fournaise. Après le tir d’Edwin Jackson, on était tous dépités mais on a continué à y croire. On pensait vraiment gagner avant qu’il ne mette son tir. Comment on se relève d’un shoot comme ça ? (il souffle) Pour le coup, on voulait vraiment gagner ce match, ça nous tenait à cœur. On savait qu’ils allaient être fatigués, on a continué à pousser et c’était à celui qui tiendrait le plus longtemps. Ce soir, on peut être fiers de nous !

À 0-4, il n’y avait pas spécialement d’inquiétude entre nous. On sait qu’on a une bonne équipe mais qu’on n’était pas au niveau auquel où on voulait être. C’était juste à nous de nous bouger et de faire les choses. À nos yeux, on commence notre saison maintenant et le faire avec cette victoire, c’est que du bonus ! On a continué à croire en nous, on sait qu’on est bons. »

Savo Vucevic : « On a dégagé une énergie incroyable, on a eu un tel état d’esprit, que l’on a gagné ! Avant tout, il fallait défendre et plus le temps passait, plus nous étions concentrés en défense, ce qui n’était pas notre point fort jusqu’à présent. Il nous a manqué de la lucidité pour finir le match dans le temps règlementaire, notamment avec des fautes naïves. Il y a encore beaucoup de boulot sur les petits détails. Mais je suis très content de l’état d’esprit. Après le tir d’Edwin Jackson, j’ai vu leurs visages, ils étaient comme à un enterrement. Je leur ai dit : « OK, on n’a pas à pleurer maintenant, vous avez fait n’importe quoi mais jouez maintenant, jouez ! » Peut-être que c’est plus beau de gagner comme ça : on était dernier ex-aeqo et on bat le premier après trois prolongations ! Ça va me permettre de travailler au niveau mental avec eux.

Le gros problème de l’équipe, c’est trouver un leader. Même ce dimanche, on ne l’avait pas. Dans les moments clefs, on n’a pas pris toujours les bonnes décisions. Mais au moins, on a fait d’énormes progrès défensifs. Cette équipe avait besoin de gagner un match ! On l’a fait en Coupe de France (à Orchies), même si c’était contre une NM1, c’était déjà pas mal. Et on l’a refait contre l’ASVEL. Tout en sachant que l’on a un calendrier extrêmement difficile, qui ne nous arrange pas : je répète que ce n’est pas normal de démarrer par cinq matchs sur sept à l’extérieur, et de recevoir deux équipes d’EuroLeague sinon. »

Propos recueillis à Chalon,