Betclic Élite

L’Élan Chalon surclasse la SIG Strasbourg en finale du Lux Trophy

Préparation - L’Élan Chalon a nettement dominé la SIG Strasbourg (105-79) ce dimanche 14 septembre en finale du Lux Trophy à Luxeuil-les-Bains. Bien plus en rythme, les Bourguignons ont déroulé leur jeu offensif alors que les Alsaciens ont souffert défensivement.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Chalon surclasse la SIG Strasbourg en finale du Lux Trophy

Jeremiah Hill et l’Elan Chalon ont signé une grosse victoire ce dimanche

Crédit photo : Elan Chalon

L’Élan Chalon s’est largement imposé en finale du Lux Trophy contre la SIG Strasbourg. Déjà emmenés par leurs artilleurs Jeremiah Hill, Zac Cuthbertson ou encore Yohan Choupas, les Chalonnais ont vite pris les devants et n’ont jamais relâché la pression pour s’imposer avec 26 points d’écart (105-79).

Un départ manqué fatal à Strasbourg

Dès les premières minutes, Chalon a mis la main sur la rencontre. Après seulement trois minutes, l’écart était déjà creusé (18-9). Malgré la bonne activité de Ben Gregg et de Fousseyni Traoré (10 points et 12 rebonds), la SIG a payé son entame ratée et n’a jamais pu recoller. Même l’adresse retrouvée de Gabe Brown en deuxième mi-temps n’a pas suffi à inverser la tendance.

« Nos adversaires ont été agressifs, ils ont pris des initiatives et nous n’avons pas du tout réussi à maîtriser ce match. Mes joueurs étaient probablement fatigués, même si ce n’est pas une excuse », a reconnu le coach Janis Gailitis, de retour de Riga.

Chalon prêt pour l’Europe, Strasbourg encore en rodage

Avec 105 points inscrits, 27 passes décisives et 12 interceptions, l’Élan Chalon a affiché un visage séduisant à moins d’une semaine de son entrée pour le tour préliminaire de la BCL. « C’était un match très physique dès les premières minutes, et nous n’avons pas su répondre. On encaisse 100 points, c’est beaucoup trop », a ajouté Gailitis sur le site officiel de la SIG.

William Pfister a abondé : « Cela doit nous servir de leçon. L’Élan Chalon est plus avancé dans sa préparation. De notre côté, il nous reste une semaine de travail, qui se terminera par un scrimmage face au Bayern Munich. Cette fois, on ne pourra plus être surpris ! »

La SIG Strasbourg sait désormais sur quoi insister avant la reprise du championnat à Cholet le 27 septembre : resserrer les rangs défensifs pour éviter une nouvelle déroute.

Gabriel Pantel-Jouve
Chalon
Chalon
