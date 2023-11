L’entrée dans la nouvelle salle, « l’aboutissement d’une décennie » pour l’ASVEL de Tony Parker

EuroLeague - À la tête de l'ASVEL depuis 2014, Tony Parker va vivre un grand moment jeudi soir avec l'entrée de l'équipe villeurbannaise dans la LDLC Arena, la nouvelle enceinte ultra-moderne de la périphérie lyonnaise.

Jeudi soir, l’ASVEL va entrer dans une nouvelle ère. Si l’équipe de Gianmarco Pozzecco tentera d’accrocher sa troisième victoire européenne de la saison face au Bayern Munich, le club villeurbannais vivra l’une des dates les plus importantes de son histoire en inaugurant la LDLC Arena, la nouvelle enceinte de 12 000 places situées à Décines. Pour la plus grande émotion du président Tony Parker, en poste depuis 2014, interrogé par Le Progrès.

« Cela représente tellement de choses… Nous avons toujours eu de grands rêves, avec Gaëtan (Muller, président délégué de l’Asvel, Ndlr), depuis que nous avons repris le club. Cette entrée dans la LDLC Arena, c’est l’aboutissement d’une décennie, de beaucoup de travail avec énormément de gens qui nous ont suivis et fait confiance. Une incroyable aventure humaine. Je vais rentrer dans cette salle avec beaucoup d’émotion. Nous avons remporté beaucoup de titres, construit l’académie. Mais ce n’est pas tous les jours qu’on peut réussir de gros projets comme celui-ci. Chaque étape a été respectée. Nous avons fait tout ce que nous avions dit en tenant bon et en gardant le cap. C’est l’aboutissement de l’incroyable projet que j’ai initié en 2014. Un étage hyper important de la fusée, mais elle est loin d’être terminée ! […] La LDLC Arena va être l’une des plus belles salles au monde. »

Alors que la LDLC Arena sera partagée entre le sport et l’évènementiel, avec par exemple un spectacle de Florence Foresti programmé mardi prochain, Tony Parker a également fait part de deux ambitions pour la nouvelle salle (qu’il tente de racheter en compagnie d’un groupe d’investisseurs, dont le président monégasque Aleksey Fedorychev) : accueillir les Spurs de Victor Wembanyama et devenir le théâtre d’un Final Four d’EuroLeague.