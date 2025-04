Leo Westermann et Fuenlabrada ont pris une option sur la 2e place de Primera FEB

Fuenlabrada et l’Estudiantes se sont disputé la deuxième place de Primera FEB, la deuxième division espagnole, ce samedi 19 avril. Ce sont les premiers cités qui se sont imposés 97-91. Dans ce derby madrilène, le Français Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) s’est illustré pour l’équipe victorieuse. L’ancien international français a inscrit 14 points, pris 2 rebonds et donné une passe décisive en 19 minutes et 48 secondes de jeu pour aider Fuenlabrada à remporter ce match décisif. En effet, ce succès permet à la formation de l’Alsacien de prendre la 2e place au classement de Primera FEB, en comptabilisant un succès de plus que leurs adversaires du soir, à quatre journées de la fin de saison régulière. Pendant ce temps, le leader Burgos n’est pas encore promu directement, mais compte trois succès d’avance sur son dauphin. Ce sont d’ailleurs les deux premiers du championnat qui se rencontreront ce mercredi pour la 31e journée de championnat.

Un choc face au leader Burgos ce mercredi

Bien que la course pour la place de leader soit presque terminée, la lutte pour la 2e place et l’avantage du terrain fait toujours rage en Primera FEB. Léo Westermann contribue grandement à la bonne saison de Fuenlabrada en étant le meilleur passeur de son équipe avec 3,9 offrandes par match, sans oublier son apport au scoring avec ses 9 points de moyenne. Le meneur de grande taille pourrait retrouver la Liga Endesa la saison prochaine en cas de victoire finale en playoffs. Il avait déjà évolué en première division espagnole en 2020-21 avec le FC Barcelone, puis à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2022-2023.