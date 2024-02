Léopold Cavalière de retour : « Je suis content car j’ai l’impression d’avoir aidé »

Léopold Cavalière a bien rejoué ce samedi 10 février lors de la victoire de Strasbourg contre Cholet (79-76), pour la 23e journée de Betclic ELITE.

Trois mois après son opération du ménisque, l’intérieur a contribué à la victoire de la SIG avec 7 points à 3/4 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes provoquées en 18 minutes. Après la rencontre, il est le joueur qui a été envoyé devant la presse* pour revenir sur le match. Et bien entendu son retour à la compétition :

« J’ai vécu ce retour avec de l’émotion. C’était un peu long à la fin. C’était une blessure à laquelle je m’étais préparé, une intervention qui était prévue, donc j’ai eu le temps de m’y préparer. C’est différent d’une blessure qui arrive subitement. Mentalement c’était un peu plus simple. Mais revenir après 3 mois, jouer un match important et gagner ce match contre un concurrent direct et dans une période où tu as accumulé des défaites, c’est agréable. Tout est un peu décuplé.

J’ai eu l’impression d’être en rythme au début, mais très vite j’ai compris qu’il va me falloir quelques matches pour trouver mon rythme. Ça va prendre du temps, mais ça va revenir. Je tiens à remercier trois personnes qui m’ont accompagné quotidiennement durant ces trois mois : Christopher Rafael le kiné, Alex Dugeny le prépa du club et Diego Goncalves un prépa que j’ai sollicité en plus. Les trois ont eu un investissement colossal. Ce sont les trois hommes de l’ombre qui m’ont remis d’aplomb. Ce n’est pas fini, on va encore bosser pour revenir à mon meilleur niveau, mais si j’ai pu jouer ce soir c’est en grande partie grâce à eux.

Aujourd’hui je suis content car j’ai l’impression d’avoir aidé, mais pour autant mon +/- est négatif et ça montre que je dois faire mieux. Je veux plus apporter. Dans une saison de Betclic ELITE de plus en dense, tout compte, tout le monde peut apporter. Un passage en force provoqué, une claquette, il y a pleins de choses qui peuvent faire basculer un match… Surtout quand tu gagnes de 3 points comme ce (samedi) soir.

On le sait, ces moments durant lesquelles on peut se concentrer plus sur notre travail comme la trêve internationale, apporte beaucoup. On a le roster qui doit finir l’année. La trêve va nous permettre de retrouver des automatismes. Je sais que j’ai une bonne relation sur le terrain avec Paulo (Lacombe). Quand il me trouve sur la dernière action, c’est important et ça fait du bien… Mais maintenant il faut en trouver pas un mais trois des moments comme celui-là ».