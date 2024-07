L’équipe de France encore séduisante face au Japon

L’équipe de France féminine s’est imposée 75 à 62 contre le Japon ce vendredi 19 juillet à Reims, pour son quatrième match de préparation pour les Jeux olympiques de Paris.

Les Bleues ont dominé tout au long de la rencontre les vice-championnes olympiques 2021, qui les avaient sorti en demi-finales à Tokyo. Avec une grosse défense (17 balles perdues provoquées, 10 sur interceptions), une domination au rebond (43 prises à 29) et un bon partage de la balle (20 passes décisives pour 32 paniers et 2 lancers francs marqués), les joueuses de Jean-Aimé Toupane confirment leur belle sortie de Décines-Charpieu, contre la Serbie.

Ball movement = Badiane 3️⃣🎯#PassionnémentBleu pic.twitter.com/hv5UzXIrKj — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024

Bernies remplace Fauthoux dans le cinq

Consistantes, les tricolores ont dominé chaque quart-temps, même si la dernière période a été perdue (15-17) suite à un ultime panier primé des Nippones. Autrement, les Bleues ont imprimé leur rythme et elles n’ont pas trop subi l’agressivité sur porteur des Japonaises, même si les meneuses sont les deux seules à avoir terminé à 0 d’évaluation. D’ailleurs, Romane Bernies a remplacé une Marine Fauthoux semble-t-il en difficulté. Peinant à remonter le ballon, reculant face à la pression adverse, la Béarnaise a souffert (0 point à 0/1 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 balles perdues pour 0 d’évaluation en 12 minutes). Là est peut-être l’inquiétude dans le camp bleu : le poste 1 manque d’une réelle patronne de haut-niveau, même si l’énergie apportée par Romane Bernies semble idéale dans le groupe.

Le cinq de départ tricolore face au Japon 🇯🇵💪#PassionnémentBleu pic.twitter.com/I0RP1TGc7B — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024

Le duo Williams – Johannes cartonne, Ayayi et Badiane pas en reste

Autrement, les Françaises ont pu compter sur l’adresse (4/12 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, pour 14 points) et l’activité (7 rebonds en 24 minutes) de Marine Johannes. La Normande s’est régalée au même titre que Gabby Williams qui a dominé les débats (14 points à 6/14, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes). Très agressive sur les lignes de passe, l’ancienne joueuse d’UConn n’a pas pu être stoppée par les Japonaises.

A l’intérieur, Valériane Ayayi (12 points à 6/10, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 16 d’évaluation en 20 minutes) et Marième Badiane (9 points à 4/6, dont 3/5 à 3-points, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 27 minutes) ont elles réalisé une solide performance. Surtout, la défense bleue a dominé et n’a pas permis aux Japonaises de prendre feu derrière l’arc (11/40 dans l’exercice, 9/17 à 2-points). Les Françaises ont elles connu une meilleure alternance après la pause en shootant davantage à 2-points (23/41, contre 9/26 à 3-points) malgré les prises à deux intérieures. Le staff a d’ailleurs utilisé des cinq mobiles pour s’adapter aux spécificités adverses.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques

Après cette belle performance, les Françaises chercheront à confirmer dimanche face à la Chine. Tout en continuant de progresser en gommant les quelques défauts observés ce vendredi à Reims.