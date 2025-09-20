Déception pour les Français

En tant que tête de série n°2, on était en droit d’en attendre plus de la part de l’équipe de France masculine. La Coupe du monde U23 est pourtant une compétition qui ne leur a jamais vraiment réussi depuis sa création en 2023, avec une seule médaille (de bronze) en 2022. Cette édition 2025 n’aura pas fait exception. Les jeunes tricolores de moins de 23 ans, qui faisaient pourtant partie des favoris, n’ont pas passé la phase de poules à Xiongan (Chine).

Dans le groupe C, ils ne terminent qu’avec une seule victoire en quatre matchs. Et celle-ci a été obtenu sur le gong, en prolongations contre l’Égypte (tête de série n°18), 19-18, sur un tir à 2-points un poil miraculeux de Rudy Ekwakwe-Priso. Avant cela, les Bleus avaient perdu contre la République Tchèque (13-17), très largement contre la Serbie (9-21) et en prolongations face aux Néo-Zélandais (17-18). Ils ont notamment joué le match le plus long de la compétition (16 minutes 14) et le deuxième le plus court (5 minutes 45). Mais le résultat final est donc très décevant.

MONEY MARTIN IS CLUTCH! ❄️😮‍💨 New Zealand 🇳🇿 survive a late scare to win against France 🇫🇷 in OT! 🔥#3x3U23 pic.twitter.com/zr6Mr5MCtV — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 18, 2025

Les Bleues au top, mais pas gâtées par le tirage

Tout au contraire de l’équipe féminine. Têtes de série n°6 donc moins attendues, les Françaises ont fait carton plein dans leur poule. Quatre victoires en autant de matchs, avec un seul résultat “serré” : 16-11 contre l’Allemagne, tête de série n°3. Elles ont impressionné en gagnant leurs trois autres matchs aux points : 21-7 contre le Vénézuela, 21-11 contre la Pologne et 22-8 contre l’Algérie. Avec 80 points marqués pour seulement 37 encaissés, elles ont le meilleur point-average de la compétition.

Preuve de l’homogénéité et la cohérence de cet effectif : les quatre joueuses se placent dans le Top 25 des meilleures scoreuses en cumulé de la compétition. Elles se sont parfaitement réparties la marque pendant cette phase de groupes. La Landaise Louise Bussière est la meilleure marqueuse avec 21 points, Louise Préneau la quatrième avec 18.

Mais le tirage ne leur a pas forcément été favorable pour autant. Malgré leur première place, elles affronteront la Chine en quarts, qui est l’équipe tête de série… n°1, et médaillée de bronze l’année dernière. Ces dernières ont gagné trois matchs de poule sur quatre, ne perdant que d’un petit point contre les Japonaises. En cas de victoire, les Bleues pourraient retrouver l’Espagne en demi-finale. Rien n’est donc fait pour la médaille. Le quart de finale se jouera ce dimanche 21 septembre à 9h35, heure française. Les matchs sont diffusés en direct sur le Youtube de la FIBA.