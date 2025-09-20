Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

L’équipe de France masculine éliminée en poules de la Coupe du monde U23 3×3, les filles font carton plein

FIBA 3x3 - L'équipe de France féminine fait forte impression à la Coupe du monde U23, en gagnant tous ses matchs de groupe. Déception en revanche pour les hommes, qui sont éliminés dès les poules avec seulement 1 victoire en 4 matchs. Les quarts de finale auront lieu ce dimanche 21 septembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’équipe de France masculine éliminée en poules de la Coupe du monde U23 3×3, les filles font carton plein

L’ailière de Basket Landes Louise Bussière est la meilleure marqueuse tricolore en poules

Crédit photo : FIBA 3x3

Déception pour les Français

En tant que tête de série n°2, on était en droit d’en attendre plus de la part de l’équipe de France masculine. La Coupe du monde U23 est pourtant une compétition qui ne leur a jamais vraiment réussi depuis sa création en 2023, avec une seule médaille (de bronze) en 2022. Cette édition 2025 n’aura pas fait exception. Les jeunes tricolores de moins de 23 ans, qui faisaient pourtant partie des favoris, n’ont pas passé la phase de poules à Xiongan (Chine).

Dans le groupe C, ils ne terminent qu’avec une seule victoire en quatre matchs. Et celle-ci a été obtenu sur le gong, en prolongations contre l’Égypte (tête de série n°18), 19-18, sur un tir à 2-points un poil miraculeux de Rudy Ekwakwe-Priso. Avant cela, les Bleus avaient perdu contre la République Tchèque (13-17), très largement contre la Serbie (9-21) et en prolongations face aux Néo-Zélandais (17-18). Ils ont notamment joué le match le plus long de la compétition (16 minutes 14) et le deuxième le plus court (5 minutes 45). Mais le résultat final est donc très décevant.

Les Bleues au top, mais pas gâtées par le tirage

Tout au contraire de l’équipe féminine. Têtes de série n°6 donc moins attendues, les Françaises ont fait carton plein dans leur poule. Quatre victoires en autant de matchs, avec un seul résultat “serré” : 16-11 contre l’Allemagne, tête de série n°3. Elles ont impressionné en gagnant leurs trois autres matchs aux points : 21-7 contre le Vénézuela, 21-11 contre la Pologne et 22-8 contre l’Algérie. Avec 80 points marqués pour seulement 37 encaissés, elles ont le meilleur point-average de la compétition.

Preuve de l’homogénéité et la cohérence de cet effectif : les quatre joueuses se placent dans le Top 25 des meilleures scoreuses en cumulé de la compétition. Elles se sont parfaitement réparties la marque pendant cette phase de groupes. La Landaise Louise Bussière est la meilleure marqueuse avec 21 points, Louise Préneau la quatrième avec 18.

Mais le tirage ne leur a pas forcément été favorable pour autant. Malgré leur première place, elles affronteront la Chine en quarts, qui est l’équipe tête de série… n°1, et médaillée de bronze l’année dernière. Ces dernières ont gagné trois matchs de poule sur quatre, ne perdant que d’un petit point contre les Japonaises. En cas de victoire, les Bleues pourraient retrouver l’Espagne en demi-finale. Rien n’est donc fait pour la médaille. Le quart de finale se jouera ce dimanche 21 septembre à 9h35, heure française. Les matchs sont diffusés en direct sur le Youtube de la FIBA.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Pas sûr que tu trouves les matchs de la phase finale sur YouTube demain (sauf VPN). Probablement sur le site de l'Equipe qui a bloqué la diffusion sur YouTube.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Après avoir effectué la préparation avec Nancy, Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !
Jules Gibey a planté 41 points pour Vitré à Angers
NM1
00h00Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort
Evan Fournier reprend la compétition ce jeudi avec l'Olympiakos
Présaison
00h00Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Shaquille Harrisson a brillé avec l'ASVEL contre Dijon ce vendredi 19 septembre en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL termine sa préparation par une victoire difficile à Dijon
3x3
00h00L’équipe de France masculine éliminée en poules de la Coupe du monde U23 3×3, les filles font carton plein
La SuperCoupe LNB 2025 se joue à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales
Betclic ELITE
00h00Officiel – Jordan Loyd quitte Monaco : « C’était une expérience incroyable »
WNBA
00h00Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre
Espoirs ELITE
00h00L’équipe Espoirs de l’ASVEL engage un international congolais
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0