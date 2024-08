L’équipe de France U16 bat la Slovénie et termine la phase de poules invaincue

Pour la première fois pendant cet EuroBasket U16, l’équipe de France a pourtant été surprise dès les premières minutes. D’entrée, leurs adversaires slovènes, bien déterminés à tenter leur chance à fond, leur ont infligé un 11-4. Mais la parenthèse aura été de courte durée. Les Bleuets sont vite revenus dans le match, notamment grâce à l’entrée de leurs super-subs Aaron Towo-Nansi (12 points, 6 passes décisives), Louka Letailleur (12 points, 7 rebonds) et Kenny Courset (9 points), qui ont changé la dynamique. Et une fois la machine lancée, il est très difficile de l’arrêter. Une fois revenus au score, les titulaires de Cyril Absalon sont rentrés avec une nouvelle concentration, et n’ont cette fois rien laissé échapper. Notamment le pensionnaire du Pôle France et leader Cameron Houindo, qui s’il n’a marqué que 9 points, a considérablement attiré la défense et crée des décalages. Tout en s’illustrant en défense, avec notamment 2 interceptions et 2 contres. Son énergie et sa hargne ont aussi motivé tous ses coéquipiers.

Dans le reste des performances individuelles, on peut noter les 16 points de l’arrière Natéo Gabriel des Bordes, qui a su jouer à son rythme, avec peu de déchets. Ou encore les 15 points d’Achille Elouma, qui a détonné par sa rudesse physique avec notamment 6 rebonds, 4 interceptions et 11 lancers-francs provoqués. L’ex-Tourangeau s’était déjà distingué au match précédent en cadenassant le meilleur joueur adverse. Comme lors des matchs précédents, les douze joueurs sont entrés en jeu, permettant à l’effectif de tourner. Sur les trois matchs de poules, Cameron Houindo reste le meilleur marqueur malgré son faible temps de jeu (10,7 points de moyenne). Suivi de près par Louka Letailleur et Kenny Courset (9,7 points). Après une phase de poules dominée dans cet EuroBasket disputé à Heraklion (Grèce), les Bleuets vont avoir un jour de repos afin de se préparer pour les phases finales. Ils joueront la Croatie, qui a largement perdu ses trois rencontres, ce mardi 13 août.

Plus d’informations à venir…