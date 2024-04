L’équipe de France U17 féminine avec le Canada à la Coupe du monde

La FIBA a procédé au tirage au sort des poules de la Coupe du monde U17 féminine. Championne d’Europe U16 l’été dernier, la génération 2007-2008 sera l’une des favorites pour ce tournoi programmé du 13 au 21 juillet à Irapuato et Leon, au Mexique.

Les Françaises devront déjà se défaire du Canada, en plus de Taïwan et de l’Égypte, au premier tour. Pour rappel, les garçons joueront eux à Istanbul, du 29 juin au 7 juillet et ils affronteront dès la phase de poule Team USA en plus de la Chine et de la Guinée.

Les groupes de la Coupe du monde U17 féminine 2024 :