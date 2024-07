L’équipe de France U18 déroule face à la Turquie en 1/8e

L’équipe de France U18 masculine s’est imposée dans les grandes largeurs (92-58) face à la Turquie en 1/8e de finale de l’EuroBasket, à Tampere en Finlande. Les Bleuets se sont vite envolés au score (22-6, 10′) face à une sélection nettement plus faible. Ils affronteront le vainqueur d’Espagne – Israël en quarts de finale ce jeudi.

Dominants dans tous les secteurs du jeu, les joueurs de Régis Boissié ont passé tout le match en tête. Le staff a pu faire tourner puisque tous ses joueurs ont tourné entre 9 et 23 minutes. C’est le duo du SQBB Mohamed Diakite (14 points à 6/9 et 6 rebonds en 24 minutes) – Nolan Traoré (16 points à 5/9 aux tirs, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions mais 5 balles perdues pour 18 d’évaluation) qui a le plus joué. Autrement, Yohann Sissoko (15 points à 4/7 et 3 rebonds en moins de 20 minutes) s’est illustré.

Potentiel adversaire de l’équipe de France en quarts de finale, l’Espagne a terminé deuxième du groupe D en ne remportant qu’un de ses trois matches de poule.