Si les statistiques et les performances individuelles constituent les critères de base pour l’élection d’un MVP, la question des résultats collectifs se pose elle aussi au moment de décerner les honneurs. Le trophée de « Most Valuable Player » récompensant le joueur ayant le plus contribué au succès de son équipe, nous nous sommes logiquement limités aux éléments présentant un bilan positif pour réaliser notre présentation des candidats potentiels au précieux sésame en fin d’exercice.

C’est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas trace de Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans), de loin le meilleur joueur du championnat à l’heure actuelle d’un point de vue statistique, dans notre classement. Car si le Jamaïcain marche sur la concurrence depuis le coup d’envoi de la saison en pointant à la troisième place du classement au scoring (18,8 points) et à la première au rebond (10,2 prises) comme à l’évaluation (24,7) en six matchs, Nancy ne brille pas (encore ?) suffisamment (2v-4d, 13e) pour lui permettre de concourir au trophée de MVP.

Et puisque le bilan collectif ne fait pas tout, vous ne trouverez pas non plus la présence d’un Choletais dans cette projection. En dépit d’une seconde place au classement obtenue grâce notamment à ses superbes victoires sur Gravelines-Dunkerque, Saint-Quentin et Paris, aucune individualité du club des Mauges ne sort suffisamment du lot pour légitimement prétendre au titre de meilleur joueur (Andre Roberson, meilleure évaluation de l’équipe avec 15,8 devrait par ailleurs quitter le club le 5 novembre prochain).

Voila pour la mise au point, place au classement !

Joffrey Lauvergne, Lyon-Villeurbanne

Pour sa 7e campagne de Betclic ELITE, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) réalise tout bonnement les meilleurs chiffres de sa carrière en ce début de saison. Avec 16,8 points à 66,7% de réussite aux tirs (3e de Betclic ELITE) et 5,8 rebonds de moyenne pour 18,8 d’évaluation en 23 minutes, l’ancien Nugget de Denver est l’une des raisons de l’excellent démarrage de l’ASVEL en championnat (5v-1d, 1er de pro A). Espérons que les pépins physiques de ces dernières semaines ne l’empêchent pas de jouer crânement sa chance dans la course au MVP jusqu’au bout.

Co-meilleur marqueur français du championnat, Joffrey Lauvergne réalise un très gros début de saison avec @LDLCASVEL 🔥 1 RT = 1 vote 📩#JDMBetclicELITE @1JOLOLO pic.twitter.com/JKHNxvXQbY — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 7, 2024

T.J. Shorts, Paris Basketball

Primé en 2024 au terme d’une somptueuse saison (vice champion de France, vainqueur et MVP de la Leaders Cup puis de l’EuroCup), T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) sera-t-il le premier MVP depuis l’unification du titre en 2015 (la LNB consacrait auparavant un MVP français et un MVP étranger) à conserver sa couronne ? Au regard des performances collectives du club de la capitale (4v-2d, 3e bilan ex-æquo) et des exploits de son chef d’orchestre, le natif de Californie pourrait bien réussir cet exploit. Avec 17,6 points, 1,8 rebond et 5,2 passes décisives de moyenne cette année, des chiffres très proches de ceux qui l’avaient consacré au printemps dernier, Shorts est clairement dans les temps de passage. A moins que le rythme effréné de l’EuroLeague (34 matchs de saison régulière) ne vienne enrayer la machine ?

TJ Shorts may be the smallest on the court, but he’s definitely the hardest to guard 🔥 pic.twitter.com/s7CBhrDG3A — BasketNews (@BasketNews_com) October 25, 2024

Nicolas Lang, Limoges

Si la question du record de tirs lointains inscrits en carrière occupe l’attention des fans et des observateurs depuis plusieurs mois, elle ne doit pas occulter le superbe début de saison que réalise actuellement Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans). Pierre angulaire du dispositif de Jean-Marc Dupraz (plus gros temps de jeu de Limoges cette saison avec 33 minutes par match), l’Alsacien prouve sortie après sortie qu’il est davantage qu’un sniper d’élite. Au point de trôner aujourd’hui au sommet du classement des scoreurs de notre championnat avec 19,2 unités par rencontre. Le tout à 53,7% de réussite au-delà de 6,75 m sur près de 7 tentatives en moyenne (6,8). Des chiffres exceptionnels pour tout basketteur. D’autant plus pour un joueur qui file tout droit vers ses 35 printemps. L’ancien Chalonnais, pressenti pour dépasser Eric Micoud (753 tirs primés pour Lang, à 2 longueurs de l’ancien meneur des Bleus à l’Euro 2001) samedi face à son ancien club, joue le basket de sa vie sur ce début de saison. Rien de moins.

🇫🇷 Nicolas Lang meilleur marqueur du championnat après 6 journées 🔥 🤯 Le sniper du @limogescsp peut également devenir recordman all time des tirs à 3 PTS marqués en #BetclicELITE ce vendredi. pic.twitter.com/9AYJ1PIgpt — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 28, 2024

Brice Dessert, SIG Strasbourg

Auteur de quelques flash la saison passée dans le marasme collectif de Blois, Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) a pris son envol cette année à Strasbourg. Pilier de la SIG depuis le coup d’envoi de la saison, le Francilien n’en finit plus d’impressionner. A 21 ans, il est déjà le leader d’une équipe qui reste sur deux victoires autoritaires sur Nancy et Limoges en championnat (20 points d’écart en moyenne). Quatrième joueur au rebond (7,2) et à l’évaluation (18,3) de Betclic ELITE, l’ancien pensionnaire du Pôle France est aussi le meilleur marqueur de Strasbourg avec 15,7 points par rencontre. Appelé par Freddy Fauthoux pour participer à la fenêtre de qualification à l’Euro 2025 avec les Bleus fin novembre, Brice Dessert vit une saison de rêve en Alsace.

𝑸𝑼𝑬𝑳 𝑪𝑯𝑨𝑵𝑻𝑰𝑬𝑹👷‍♂️ En mode double-double, Brice Dessert était intenable ce soir dans la victoire de @sigstrasbourg ! Avec en prime, deux records en carrière en #BetclicELITE, record de points et record d'évaluation : ⭐️ 29 D'ÉVAL

⭐️ 25 PTS

⭐️ 12 RBDS pic.twitter.com/5SBOsRegm4 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 25, 2024

Théo Maledon, Lyon-Villeurbanne

Parti pour la NBA en 2020, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) a fait son grand retour en Betclic ELITE cette saison, pour le plus grand bonheur de l’ASVEL et des fans de notre championnat de France. Joueur de Lyon-Villeurbanne avant de s’envoler pour Oklahoma City, le Normand a d’ores et déjà montré qu’il n’avait pas perdu son temps outre-Atlantique en dépit d’un rôle largement diminué ces dernières années. Loin de là. Auteur de deux premières sorties prometteuses face à Bourg (7 points, 11 d’évaluation) et au Mans (11 points, 9 d’éval’), Maledon s’est vite réacclimaté au basket européen. Au point de s’imposer comme un pilier de la formation rhodanienne depuis près d’un mois. L’actuel 5e marqueur et 3e joueur à l’évaluation de l’EuroLeague affiche ainsi 15,0 points et 17,8 d’évaluation sur ses 4 dernières rencontres de Betclic ELITE, tout en s’affirmant comme l’un des éléments le plus complets de notre championnat de France (5,8 rebonds, 4,2 passes décisives et 6,3 fautes provoquées). Meilleur espoir de Jeep ELITE en 2019, le médaillé d’argent au championnat d’Europe avec les Bleus pourrait bien garnir un peu plus son armoire à trophées à l’issue de la saison.