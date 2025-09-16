Recherche
EuroBasket masculin

Les Allemands reçoivent une grosse prime après leur titre à l’EuroBasket

EUROBASKET - Après le sacre continental obtenu face à la Turquie en finale de l'EuroBasket 2025, chaque joueur allemand va recevoir une prime, dont le montant a été révélé par des médias germaniques.
00h00
Les Allemands reçoivent une grosse prime après leur titre à l’EuroBasket

Les joueurs allemands reçoivent une prime récompensant leur titre à l’EuroBasket.

Crédit photo : Lilian Bordron

L’Allemagne a confirmé sa domination sur le basketball européen en remportant l’EuroBasket 2025 au terme d’une finale haletante contre la Turquie le 14 septembre à Riga. Les joueurs allemands peuvent désormais célébrer leur titre, mais aussi la prime financière assortie.

Selon Bild, chaque membre de l’équipe championne d’Europe recevra environ 30 000 € de bonus. Ce montant aurait été de 25 000 € en cas de défaite en finale, et de 20 000 € pour une médaille de bronze.

Menée par Dennis Schröder, Franz Wagner ou encore Isaac Bonga, l’équipe allemande a réalisé un parcours parfait avec 9 victoires en autant de matchs, des poules à la finale. Un bilan identique à celui de la Coupe du Monde 2023, confirmant la constance de cette génération.

Une future génération dominante ?

Cette prime de 30 000 € récompense non seulement les performances sur le terrain, mais aussi la capacité du collectif allemand à répondre aux attentes. L’Allemagne n’avait plus remporté de titre européen depuis 1993, et la pression était énorme pour renouer avec le succès.

Cette génération allemande, alliant l’expérience de Schröder à la jeunesse des frères Wagner et Da Silva notamment, dispose encore de nombreuses années pour dominer le basketball international. Avec cette confiance acquise et ce titre européen en poche, l’Allemagne s’impose comme l’une des forces en présence du basketball mondial après Team USA.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
