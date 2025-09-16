Les Allemands reçoivent une grosse prime après leur titre à l’EuroBasket

L’Allemagne a confirmé sa domination sur le basketball européen en remportant l’EuroBasket 2025 au terme d’une finale haletante contre la Turquie le 14 septembre à Riga. Les joueurs allemands peuvent désormais célébrer leur titre, mais aussi la prime financière assortie.

Germany players are set to earn solid bonuses for winning EuroBasket 2025 🤑 More about it: https://t.co/Ljdf5k1teu pic.twitter.com/ZXCWyhwRsg — BasketNews (@BasketNews_com) September 15, 2025

Selon Bild, chaque membre de l’équipe championne d’Europe recevra environ 30 000 € de bonus. Ce montant aurait été de 25 000 € en cas de défaite en finale, et de 20 000 € pour une médaille de bronze.

Menée par Dennis Schröder, Franz Wagner ou encore Isaac Bonga, l’équipe allemande a réalisé un parcours parfait avec 9 victoires en autant de matchs, des poules à la finale. Un bilan identique à celui de la Coupe du Monde 2023, confirmant la constance de cette génération.

Une future génération dominante ?

Cette prime de 30 000 € récompense non seulement les performances sur le terrain, mais aussi la capacité du collectif allemand à répondre aux attentes. L’Allemagne n’avait plus remporté de titre européen depuis 1993, et la pression était énorme pour renouer avec le succès.

Cette génération allemande, alliant l’expérience de Schröder à la jeunesse des frères Wagner et Da Silva notamment, dispose encore de nombreuses années pour dominer le basketball international. Avec cette confiance acquise et ce titre européen en poche, l’Allemagne s’impose comme l’une des forces en présence du basketball mondial après Team USA.