Les Bleues en Chine pour la finale des Women’s Series, toujours sans Yann Julien

Si la saison des Bleues du 3×3 gardera une note négative en raison de l’échec cuisant aux Jeux Olympiques, la fin d’été peut permettre d’adoucir la note. La médaille d’argent glanée lors de la Coupe d’Europe fut déjà un premier sourire, l’étape finale des Women’s Series peut continuer à panser les plaies.

Après une saison longue de 19 stops, le circuit mondial se terminera sur la côte ouest chinoise, à Hangzhou, avec une finale réservée aux huit meilleures équipes de l’année, dont la France, actuelle quatrième du ranking. Pour l’occasion, toujours sans le sélectionneur Yann Julien (officiellement mis au repos depuis les JO), Gwenaël Pestel a convoqué Marie-Eve Paget, Hortense Limouzin, Anna Ngo Ndjock et Marie Mané.

En configuration small-ball

« La tâche sera ardue », explique l’intérimaire sur le site de la FFBB. « On va jouer la République Tchèque qui est une équipe assez surprenante, les Pays-Bas qui sont très solides et la Chine U23, dont on connait la fouge et l’imprévisibilité, surtout devant son public. On va jouer avec une configuration small ball assez inédite, qui, on l’espère, va surprendre nos adversaires. Notre point fort sera forcément la vitesse d’exécution et le jeu de mouvement. On espère également pouvoir s’appuyer sur notre adresse à 2 points, les quatre joueuses étant capables de marquer derrière l’arc. Le fil rouge sera de faire la différence rapidement pour atteindre les 21 points et ne pas attendre de faire la différence physique. Compte tenu de notre configuration, on pourrait se faire impacter. On s’appuiera aussi sur la défense, un des points forts propres aux équipes de France. »

Victorieuses de la première édition en 2019, finalistes ces deux dernières années, les Bleues joueront un rôle d’outsider. Avec comme premier objectif d’accrocher la première place du groupe, synonyme de billet direct pour les demi-finales. Les 2e et 3e de chaque groupe passeront par un barrage. La compétition sera à suivre en direct sur le YouTube de la FIBA 3×3.