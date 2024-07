Réunie depuis le 27 juin dernier lors d’un stage à Vichy, l’équipe de France U20 masculine prépare activement l’Euro de sa catégorie, qui se déroulera du 13 au 21 juillet prochain en Pologne.

Alors qu’elle était déjà privée d’une partie de ses meilleurs éléments (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert, Sidy Cissoko, etc.), la génération 2004 a vu son groupe encore changé par rapport à la Coupe du monde U19 de l’an passé. Sept joueurs sont toutefois encore de l’aventure, dont Zacharie Perrin qui était le meilleur Bleuet avec Melvin Ajinça en Hongrie.

Les Bleuets ont disputé leur dernier match de préparation dimanche au Temple-su-Lot, face à la Belgique ce dimanche 7 juillet. Les hommes de Guillaume Vizade se sont offerts un second scalp successif des diables rouges sur le score de 92 à 85, signant un cinquième succès en 7 rencontres (défaite 57-55 le 28 juin face à la Lituanie, puis 68-56 le 30 juin contre l’Espagne).

Menés en début de match (23-28, 10′), les tricolores ont redressé la barre au troisième quart-temps pour prendre 13 points d’avance à l’entame du dernier acte. Dix dernières minutes gérées non sans mal par les Bleuets (79-76, 35′), qui assuraient l’essentiel en fin de match pour s’éviter trop de frayeurs, portés notamment par un bon Zacharie Perrin. Le nouveau joueur du SLUC Nancy, titulaire à l’intérieur, signait 18 points à 58,3% de réussite aux tirs et 6 rebonds en 21 minutes de jeu seulement. Une performance dans la lignée de celle de son compère dans la raquette française, Narcisse Ngoy (2,09 m, 20 ans), auteur de 18 points à 8/9 aux tirs et 16 rebonds la veille, toujours face à la Belgique (victoire 93-55).

Face au pays hôte polonais pour commencer

Les Bleuets boucleront leur préparation à l’EuroBasket 2024 lors d’un stage de trois jours en Pologne (10 au 12 juillet), avant d’entamer le tournoi face au pays hôte le 13 juillet à 18 heures. Ils affronteront ensuite la Serbie (14 juillet), puis la Grèce (15 juillet), dans une poule A très relevée, dont le classement final déterminera leur adversaire en 1/8e de finale de l’Euro. Une compétition où les jeunes Français, sacrés l’an dernier en Grèce sur les ailes d’un grand Ilias Kamardine (1,93 m, 20 ans), MVP du tournoi, figurent parmi les favoris.