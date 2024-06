Zacharie Perrin à Nancy, c’est officiel

Zacharie Perrin (2,08 m, 19 ans) à Nancy, c’est désormais officiel. Le SLUC Nancy a communiqué la nouvelle attendue depuis dix jours ce dimanche 16 juin.

L’intérieur arrive d’Antibes, en Pro B, où il tournait 10,1 points à 53,3% de réussite aux tirs, dont 35,7% à 3-points, 6,8 rebonds et 1,1 passe décisive pour 13,6 d’évaluation en 24 minutes. Le Bisontin s’est engagé pour trois saisons. L’objectif est simple : qu’il soit drafté au premier tour en 2025.

« Zacharie est encore un jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d’enthousiasme, d’explosivité et son grand talent, estime son futur entraîneur Sylvain Lautié. A seulement 19 ans, il progresse année après année, et vient de finir de très belle manière la saison avec Antibes, ce qui laisse présager de belles choses. Il est un excellent rebondeur en finissant à quasiment 7 rebonds de moyenne. C’est très important de pouvoir avoir un profil comme lui, dans notre volonté d’accélérer le jeu. Il va nous permettre de varier les défenses car il a un niveau athlétique au dessus de la moyenne. Au même titre que Mathieu Boyer nous sommes persuadés qu’ils vont vite s’acclimater à la Betclic Élite. D’ailleurs pour un joueur comme Zacharie, c’est parfois plus facile d’être performant à l’étage supérieur car les défenses sont moins compactes qu’en Pro B ! »