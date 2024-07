Les +/- de la préparation des Bleus : indispensable Batum, Gobert et Coulibaly en difficulté

5. Wemby et Batum, les meilleurs +/- Ci-dessous les meilleurs +/- cumulés sur les six matchs de préparation, avec Victor Wembanyama et Nicolas Batum en tête. À l’opposé, les cadres Rudy Gobert et Evan Fournier ferment le classement. Joueurs Matchs joués Total +/- Victor Wembanyama 5 42 Nicolas Batum 5 41 Mathias Lessort 6 30 Guerschon Yabusele 6 27 Matthew Strazel 6 20 Frank Ntilikina 6 16 Bilal Coulibaly 6 2 Nando De Colo 6 2 Andrew Albicy 6 2 Isaia Cordinier 6 -1 Evan Fournier 6 -3 Rudy Gobert 6 -18

Et sur les 4 derniers matchs ?



Puisque ce tableau est plus révélateur en enlevant les matchs contre une équipe de Turquie bis et une Allemagne déplumée, nous nous sommes ensuite intéressés aux quatre défaites consécutives de l’équipe de France, pire série de l’ère Vincent Collet. Où Victor Wembanyama est désormais loin d’être n°1, bien au contraire, et où Bilal Coulibaly a complètement dégringolé dans les profondeurs du classement…

Joueurs Matchs joués Total +/- Nicolas Batum 3 21 Mathias Lessort 4 3 Frank Ntilikina 4 -2 Guerschon Yabusele 4 -2 Matthew Strazel 4 -8 Andrew Albicy 4 -14 Nando De Colo 4 -15 Isaia Cordinier 4 -19 Victor Wembanyama 3 -20 Evan Fournier 4 -24 Rudy Gobert 4 -32 Bilal Coulibaly 4 -38

Le +/- mesure la différence de points lorsqu’un joueur est sur le parquet