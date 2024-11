Noa Essengue, international français à 17 ans : « C’est mon rêve depuis que je suis enfant »

Noa Essengue fait partie des six rookies bleus de cette fenêtre internationale de novembre. Pour cette première version des Bleus post-ère Vincent Collet, son successeur Frédéric Fauthoux a fait la part belle à la jeunesse, en le sélectionnant ainsi que son camarade de la génération 2006, Nolan Traoré.

Une belle progression avec Ulm

Après deux années au Pôle France, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) a rejoint à l’été 2023 le club allemand de Ulm et son programme de développement dédié aux jeunes prospects à fort potentiel. Un choix qui s’est avéré payant pour l’Orléanais qui, après surtout une année de développement en 3e division allemande avec l’équipe réserve, a pris une place importante dans la rotation de Ulm en 2024-2025. En 8 matchs d’EuroCup, celui qui n’a pas encore la majorité (le 18 décembre prochain) tourne à 13,1 points, 5,3 rebonds, 1,1 interception et 0,9 ballon perdu en 23 minutes de jeu en moyenne. Il a même pu se montrer devant les franchises et scouts NBA à l’occasion d’un match de présaison NBA entre son équipe et les Portland Trail Blazers.

Ainsi, les bonnes sorties de Noa Essengue lui ont valu une sélection parmi les 12 de la première liste de Frédéric Fauthoux, dont il a déjà pu croiser la route en EuroCup lors des confrontations entre Ulm et la JL Bourg. Sur le site de l’EuroCup, le jeune prospect a confié sa fierté de pouvoir représenter son pays, lui qui a déjà effectué de nombreux campagnes avec les équipes jeunes.