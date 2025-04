Les Flammes Carolo vont-elles retrouver l’EuroLeague ?

À la base, tout a commencé par une histoire comme il y en a tant d’autres en fin de soirée. Un pari entre amis, perdu évidemment, puis on en assume la conséquence. Pour Romuald Yernaux, en 2001, cela a été de prendre en main l’ASPTT Charleville-Mézières, qui évoluait alors au niveau régional. Cette année-là, Bourges remportait sa troisième EuroLeague…

Un sacre synonyme de billet EuroLeague

24 ans après, les Flammes Carolo ont décroché le premier trophée majeur de leur histoire en matant ces mêmes Tango en finale (70-67). Un triomphe qui ouvre théoriquement au club ardennais les portes de l’EuroLeague, sept ans après l’avoir découverte en 2018/19 (5v-9d), au terme d’une campagne marquée par une victoire épique face au Fenerbahçe Istanbul lors de la dernière journée (94-92).

Depuis, le FCB n’avait plus jamais retrouvé la compétition reine, cantonné à l’EuroCup, et même privé de Coupe d’Europe cette saison suite à sa 9e place l’an dernier. De fait, les Flammes Carolo n’ont pas encore catégoriquement accepté leur billet en EuroLeague, même si Romuald Yernaux est plutôt enclin à retourner tutoyer le gratin continental.

« Personnellement, je pense qu’il faut la jouer »

« On va voir avec les administrateurs », a-t-il indiqué en conférence de presse. « Ce n’était pas forcément prévu dans le budget initial donc il va y avoir une réflexion à ce niveau-là. Il faut aussi être prudent. Personnellement, je pense qu’il faut la jouer, bien sûr. On a gagné ce droit sur le terrain donc il faut aller relever ce défi-là. L’équipe est en base de construction et c’est important dans le développement des joueuses : c’est du temps de gagné d’avoir des matchs avec une telle opposition est du temps de gagné . On va en parler tous ensemble, c’est un projet qui doit appartenir à l’ensemble du club mais je pense que oui, on ira en EuroLeague.