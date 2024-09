Après les débuts officiels de la Betclic ELITE et de la Bundesliga le week-end dernier, de l’EuroCup cette semaine, la Liga ACB et la Lega Serie A reprennent du service ce samedi 28 septembre. L’occasion de vous présenter les 14 joueurs tricolores présents sur les parquets espagnol et italien au coup d’envoi de la saison.

Espagne

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, la Liga Endesa portera une fois de plus en son sein la plus grosse communauté de joueurs français parmi les différents championnats européens. Malgré les départs des derniers mousquetaires du Real Madrid Guerschon Yabusele, Fabien Causeur et Vincent Poirier, pour ne citer qu’eux, ils seront encore 10 Français à évoluer par-delà les Pyrénées.

FC Barcelone

Youssoupha Fall (2,21 m, 29 ans) : Passé par Baskonia entre 2019 et 2021, le géant franco-sénégalais retrouve l’Espagne, cette fois du côté du Barça. Au sortir de trois années solides mais aussi parfois frustrantes à l’ASVEL, le pivot devrait être la doublure de Jan Vesely au poste 5 et représentera à coup sûr un atout de taille face à Walter Tavares et le Real lors de leurs confrontations. Youssoupha Fall tentera de franchir un nouveau cap au sein de l’un des favoris à la succession du Panathinaïkos en EuroLeague.

Statistiques 2023-2024 : 9,8 points, 7,2 rebonds et 0,3 passe décisive de moyenne

Baskonia

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) : Coéquipier de Youssoupha Fall à Villeurbanne en 2023-2024, TLC évoluera dans une autre écurie d’EuroLeague espagnole cette saison. L’arrière/ailier aux 328 matchs NBA s’est en effet engagé pour deux ans à Vitoria. Auteur d’une saison intéressante à titre individuel, le natif de Cannes aura à cœur de renouer avec la victoire dans la plus belle compétition européenne après une année compliquée sur le plan comptable (9v-25d, avant-dernier).

Statistiques 2023-2024 : 12,6 points, 3,5 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne

Girone

Yves Pons (1,97 m, 25 ans) : Autre joueur à avoir quitté l’ancienne maison verte pour l’Espagne (!), Yves Pons poursuit l’aventure en Liga ACB. L’éphémère ailier des Memphis Grizzlies en NBA (12 matchs) rempile pour une deuxième saison à Girone, pour le plus grand bonheur des fans de la cité catalane.

Statistiques 2023-2024: 8,0 points, 4,8 rebonds, 0,5 passe décisive de moyenne

Manresa

Bodian Massa (2,08 m, 26 ans) : Finaliste malheureux de l’EuroCup l’an passé avec la JL Bourg, Bodian Massa vivra sa première expérience à l’étranger cette saison. Très courtisé cet été, l’international tricolore s’est en effet engagé pour deux saisons (1+1) en faveur du Baxi Manresa, 8e du classement de Liga Endesa la saison dernière et qualifié pour la BCL cette année. Il est cependant blessé pour plusieurs semaines en ce début de saison, avec l’arrivée de l’ex-Burgien Amida Brimah pour palier son absence.

Statistiques 2023-2024: 9,5 points, 5,3 rebonds, 1,3 passe décisive de moyenne

Grenade

Jonathan Rousselle (1,88 m, 34 ans) : Débarqué en Espagne au coeur de l’automne après un début de saison 2023-2024 frustrant sous la houlette de Nenad Markovic à Dijon, Jonathan Rousselle rempile à Grenade. Héros de l’ultime victoire face à Gran Canaria pour assurer le maintien du club en Liga Endesa, le Français tentera de faire remonter le club andalou dans la hiérarchie du basket ibérique.

Statistiques 2023-2024 : 5,9 points, 1,5 rebond, 2,7 passes décisives de moyenne

Amine Noua (2,02 m, 27 ans) : Joueur d’Andorre en 2021-2022, Amine Noua retrouve la Liga ACB cette saison. Passé par l’Italie (Tortone), Israël (Holon) et la Turquie (Fenerbahçe) l’an dernier, le Lyonnais évoluera aux côtés de Jonathan Rousselle à Grenade en 2024-2025.

Statistiques 2023-2024 : 7,1 points, 3,9rebonds, 0,8 passe décisive de moyenne

Gran Canaria

Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) : L’histoire d’amour entre le club des Canaries et le médaillé d’argent à Paris cet été continue. Débarqué sous le soleil de Gran Canaria en provenance de Saint-Petersbourg en 2020, Andrew Albicy s’apprête à vivre sa cinquième saison au sein de l’organisation. Engagé avec le club espagnol dans le groupe A de l’EuroCup, il tentera de ravir un deuxième titre dans la compétition après le sacre de 2023.

Statistiques 2023-2024 : 6,3 points, 1,7 rebond, 4,3 passes décisives de moyenne

Pierre Pelos (2,05 m, 32 ans) : Autre joueur passé récemment par la Jeu, Pierre Pelos disputera sa seconde saison à Gran Canaria cette année. Essentiellement utilisé en sortie de banc la saison dernière(16 titularisations en 56 matchs), le Gersois tentera de grimper dans la hiérarchie de l’équipe entraînée par Jaka Lakovic.

Statistiques 2023-2024 : 6,6 points, 3,6 rebonds, 0,8 passe décisive de moyenne

Andorre

Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans) : De retour en France la saison dernière du côté de Roanne après quatre années passée aux États-Unis entre la NBA et la G-League, Sekou Doumbouya jouera du côté d’Andorre en 2024-2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-Limougeaud a déjà pris ses marques dans les Pyrénées. Ainsi, après deux matchs (1v-1d) de tour préliminaire de BCL, le Franco-Guinéen tourne déjà à 14 points à 68% aux tirs, 3,5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne.

Statistiques 2023-2024 : 21,5 points et 4,9 rebonds, 0,8 passe décisive à Roanne

Malaga

Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) : Après deux années blanches pour cause de blessure, Killian Tillie fait son grand retour à la compétition sous les couleurs de l’Unicaja Malaga. L’intérieur, formé à Gonzaga et passé par les Memphis Grizzlies entre 2020 et 2022, découvrira ainsi la Liga Endesa et la Ligue des Champions au sein du club andalou, surprenant premier de la saison régulière espagnole en 2023-2024.

Statistiques 2023-2024 : /

Italie

Autre terre d’accueil historique des nos basketteurs français, la Lega Serie A abritera cette saison encore quatre ressortissants tricolores, dont la moitié évolueront en EuroLeague.

Tortone

Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) : Enrôlé par l’Olimpia Milan l’été dernier avant d’être prêté à Tortone en cours de saison, l’international tricolore (3 sélections) poursuit l’aventure dans la cité piémontaise. Responsabilisé par son entraîneur Walter De Raffaele (14 titularisations en 16 matchs), l’ancien du Paris Basketball tentera de convaincre davantage en 2024-2025 (17 minutes de temps de jeu seulement la saison dernière).

Statistiques 2023-2024 : 5,1 points, 2,8 rebonds, 0,4 passe décisive de moyenne

Olimpia Milan

Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) : Après sept années passées à remplir son armoire à trophées (14) du côté du Real Madrid, Fabien Causeur découvrira le championnat transalpin cette saison sous les couleurs de Milan. Double vainqueur de l’EuroLeague avec les Merengues, il tentera de porter le club lombard, champion d’Italie en titre, vers les sommets de l’EuroLeague dans un rôle de mentor.

Statistiques 2023-2024 : 5,3 points, 1,4 rebond, 1,1 passe décisive de moyenne

Reggio Emilia

Stéphane Gombauld (2,05 m, 27 ans) : L’aventure italienne se poursuit pour Stéphane Gombauld. Après Sassari, l’ex-Nancéien portera cette saison le maillot de Reggio d’Emilie. Solide en Sardaigne, Stéphane Gombauld découvrira le haut de tableau transalpin à Reggiana, 5e du classement de Lega en 2023-2024. Il évoluera par ailleurs, et pour la seconde année consécutive, en BCL.

Statistiques 2023-2024 : 10,5 points, 5,4 rebonds, 0,6 passe décisive de moyenne

Virtus Bologne

Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) : La révélation des derniers jeux de Paris prolonge le plaisir à Bologne. L’ancien joueur de Nanterre rempile pour une 4e saison consécutive en Emilie-Romagne et disputera cette année encore l’EuroLeague. En progression constante depuis son arrivée au club en 2021, Isaïa Cordinier devrait passer un nouveau cap et s’établir comme l’un des meilleurs 2-way players d’Europe en 2024-2025. L’Azuréen aura à cœur de rallier les playoffs d’EuroLeague après un dernier exercice bien terne des Bolognais sur la scène européenne (10e).

Statistiques 2023-2024 : 8,9 points, 3,8 rebonds, 2,5 passes décisives de moyenne