Les leaders de la poule A au rendez-vous, Saint-Vallier et Caen se font surprendre

Poule A

Le trio de tête de la poule A (Tours, Quimper et Chartres) continue d’être à égalité après cette 19e journée de NM1. Tours et Chartres se sont largement imposés à l’extérieur à Rueil (82-103) et Lorient (68-87), respectivement grâce aux belles prestations de Pierre-Etienne Drouault (21 points, 7 rebonds et 7 passes décisives) et de Chimezie Offurum (22 points à 8/11 de réussite aux tirs). Vendredi, Quimper a dû attendre le dernier quart-temps (20-8) pour se défaire de la lanterne rouge Berck (80-73). Loon-Plage (4e) suit le rythme derrière avec sa victoire contre Toulouse (77-61).

Dans le bas du classement, la belle perf’ de la journée est à mettre au crédit des Sables d’Olonne, vainqueur à Rennes (78-81), après avoir inversé la tendance en seconde période (33-46) notamment grâce au double-double de Quatarrius Wilson (19 points et 12 rebonds).

Poule B

Si les têtes d’affiche de la poule A ne se sont pas faits surprendre, ce n’est pas le cas dans la poule B ! En effet, si le leader Hyères-Toulon a fait respecter la logique dans le duel des extrêmes face au Pôle France à l’Insep (53-80), ce n’est pas le cas de ses poursuivants Saint-Vallier et Caen. Chez le promu Avignon-Le Pontet, l’équipe de la Drôme a complètement plongé dans le dernier quart-temps, perdu 32 à 16. L’entêtement du promu à tirer de loin (16/42 à 3-points) a fini par payer. Même déconvenue pour Caen à Pont-de-Chéruy, qui a pu compter sur l’énorme match de son arrière britannique Maydden Nnah-Ndong (18 points à 6/8 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes décisives).

En revanche, pas de faux-pas pour Andrézieux-Bouthéon qui a pris le meilleur sur Mulhouse (92-70) dès les 20 premières minutes du match, ainsi que pour Le Havre, facile vainqueur de Boulogne-sur-Mer (103-86) avec un match très complet de Valentin Bigote (20 points, 8 rebonds et 9 passes décisives).