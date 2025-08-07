Les London Lions s’offrent un ancien joueur de Saint-Quentin

Deane Williams (2,03 m, 28 ans), passé par le Saint-Quentin Basket-Ball en 2021-2022, fait son retour à Londres. L’intérieur britannique a été engagé par les London Lions pour la saison 2025-2026, marquant ainsi un retour au pays après avoir voyagé entre l’Allemagne, l’Italie et la Pologne ces derniers mois.

Un effectif ambitieux pour accompagner Tautvydas Sabonis

Désormais sous pavillon du Zalgiris Kaunas, les London Lions ont frappé fort cet été pour construire un effectif compétitif en EuroCup, compétition où ils avaient atteint le dernier carré en 2024. Leur nouveau coach, Tautvydas Sabonis (33 ans), est le frère du pivot NBA Domantas Sabonis et a été promu entraîneur principal après cinq saisons passées dans le staff du Zalgiris Kaunas.

« C’est un club qui m’enthousiasme beaucoup, et je suis très honoré d’avoir la chance d’être entraîneur principal pour la première fois avec cette équipe », a-t-il déclaré lors de sa nomination.

Pour l’accompagner, le technicien lituanien pourra compter sur un effectif bien fourni. Deane Williams retrouvera notamment deux visages familiers de Betclic ÉLITE : Kameron McGusty (passé par le Limoges CSP en 2023-2024) et Ovie Soko (ancien joueur du Mans).

Deane Williams, retour au pays après une saison mouvementée

L’ancien international britannique reste sur une saison 2024-2025 bien remplie, disputée dans pas moins de trois clubs, entre la Pologne (7,5 points et 4 rebonds en 16 matchs de championnat), l’Allemagne (8,2 points en 10 matchs avec Ludwigsbourg), l’Italie (6,3 points avec Naples). Il a également disputé la FIBA Europe Cup (5,4 points en 5 matchs) avec le club allemand.

Passé par Saint-Quentin il y a trois ans, Williams retrouve un championnat britannique en pleine évolution, avec un projet londonien ambitieux structuré autour du soutien du Zalgiris et d’une volonté de peser à l’échelle européenne.

Avec une raquette renforcée et une base arrière solide (Morayo Soluade, Tarik Phillip, Shavar Reynolds, notamment), les Lions semblent bien armés pour faire bonne figure dans une EuroCup de plus en plus accessible car en perte de vitesse.