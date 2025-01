Les meilleurs joueurs statistiques à la mi-saison en Betclic ELITE

À l’issue de la première moitié de la saison de Betclic ELITE, voici les joueurs du championnat qui affichent les meilleures statistiques dans diverses catégories. Parmi eux, on trouve notamment les Parisiens Nadir Hifi et T.J. Shorts, ainsi que Shevon Thompson du SLUC Nancy.

Le top 5 :

Nadir Hifi (19,3 points)

(19,3 points) Nicolas Lang (18,3 points)

(18,3 points) Xavier Castaneda (17,5 points)

(17,5 points) Trevor Hudgins (16,9 points)

(16,9 points) Shevon Thompson (16,8 points)

Un Parisien pourrait-il succéder à un autre au titre de meilleur marqueur de Betclic ELITE ? Après T.J. Shorts lors de l’exercice 2023-2024, où il fut couronné MVP, c’est Nadir Hifi qui pourrait prendre sa place en 2024-2025. Si tel était le cas, l’arrière parisien entrerait dans l’histoire du championnat de France en rejoignant Edwin Jackson (18,4 points en 2014-2015) et Victor Wembanyama (21,6 points en 2022-2023), les seuls Français meilleurs marqueurs au terme d’une saison depuis la création de la LNB en 1987.

Dans le top 5 des meilleurs marqueurs à la mi-saison, on retrouve quatre meneurs ou arrières, pour un seul pivot, le Nancéien Shevon Thompson.

Le top 5 :

Shevon Thompson (8,5 rebonds)

(8,5 rebonds) Dominik Olejniczak (7,5 rebonds)

(7,5 rebonds) Mam’ Jaiteh (7,1 rebonds)

(7,1 rebonds) Neal Sako (6,7 rebonds)

(6,7 rebonds) Andre Roberson (6,2 rebonds)

Shevon Thompson peut se consoler avec d’autres premières places. Deuxième meilleur rebondeur la saison dernière, le Jamaïcain est bien parti pour finir au sommet cette saison. Il est talonné par des joueurs redoutables, mais qui jouent en moyenne beaucoup moins que lui cette saison. Le joueur du SLUC, star de son équipe, est le seul au-dessus des 30 minutes de jeu en moyenne, contre plutôt 20 minutes de moyenne pour le reste de ses poursuivants.

Le top 5 :

T.J. Shorts (8,3 passes décisives)

(8,3 passes décisives) Mathéo Leray (6,5 passes décisives)

(6,5 passes décisives) Axel Julien (5,9 passes décisives)

(5,9 passes décisives) David Holston (5,9 passes décisives)

(5,9 passes décisives) Nathan De Sousa (5,4 passes décisives)

À l’instar de Shevon Thompson, T.J. Shorts pourrait lui aussi avoir droit au titre de passeur le plus prolifique cette saison. Le meneur parisien ne pouvait rien faire lors du dernier exercice face à l’un des spécialistes de la distribution en Europe, l’ex-Roannais D.J. Cooper (plus de 11 passes décisives de moyenne). Avec de meilleurs standards que la saison dernière (8,3 passes décisives de moyenne), T.J. Shorts est talonné à la fois par la jeunesse de Mathéo Leray et Nathan De Souda et l’expérience dijonnaise de David Holston et Axel Julien. La pépite Nolan Traoré est en embuscade derrière, avec 5,3 offrandes par match.

Le top 5 :

Shevon Thompson (21,8)

(21,8) T.J. Shorts (19,3)

(19,3) Jordan Loyd (16,6)

(16,6) Nicolas Lang (16,1)

(16,1) Jack Nunge (15,9)

Également en course la saison dernière pour la meilleure évaluation (3e), Shevon Thompson a une longueur d’avance sur ses adversaires à mi-parcours cette fois (21,8). Exception fait de son principal concurrent, le MVP en titre et 2e à l’évaluation la saison dernière, T.J. Shorts. Alors, qui du meneur du Paris Basketball ou du pivot du SLUC Nancy succèdera à D.J. Cooper ?

Le bon mois pour Shevon Thompson ? 👑 MVP du All Star Game, le pivot du @SLUCbasketNancy est encore nommé pour être élu joueur du mois. 📈 16.5 PTS – 9 RBDS – 23.7 D’ÉVAL 1 RT = 1 vote 🔁#JDMBetclicELITE pic.twitter.com/WAcS7O5Fqy — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 4, 2025

Le top 5 :

Desi Rodriguez (1,9 interception)

(1,9 interception) Mathéo Leray (1,9 interception)

(1,9 interception) Michael Stockton (1,9 interception)

(1,9 interception) Noah Penda (1,7 interception)

(1,7 interception) Gregor Hrovat (1,6 interception)

Si ce sont souvent les arrières qui trustent la catégorie statistiques des interceptions, c’est pour le moment l’ailier-fort nanterrien Desi Rodriguez qui figure en tête. Une première position à modérer, puisqu’il est justement à égalité avec deux meneurs, Mathéo Leray et Michael Stockton.

Le top 5 :

Noah Penda (1,3 contre)

(1,3 contre) Jack Nunge (1,3 contre)

(1,3 contre) Georgios Papagiannis (1,2 contre)

(1,2 contre) Vitalis Chikoko (1,1 contre)

(1,1 contre) Brice Dessert (1 contre)

Parmi le top 5 des meilleurs intercepteurs (4e), Noah Penda est en revanche le premier aux contres au terme de la phase aller. Il est cependant suivi de près par de sérieux concurrents. Le plus dangereux semble être Jack Nunge, l’une des pièces centrales du Portel cette saison.