Et si Nadir Hifi et Nicolas Lang terminaient aux deux premières places des meilleurs marqueurs de Betclic ELITE ?

Si le basket français va bien, même très bien en EuroLeague, que ce soit pour les clubs ou les joueurs, il ne se porte pas trop mal non plus en Betclic ELITE. Notamment à la vue du classement des meilleurs marqueurs de la division après dix matchs. En effet, aux deux premières places, l’on retrouve Nadir Hifi (Paris) et Nicolas Lang (Limoges), respectivement avec 21,9 et 18,5 points marqués par match.

Seuls deux joueurs français ont terminé meilleur marqueur d’une saison en LNB

Si le classement reste figé d’ici la fin de saison, cela serait une première dans l’histoire de la LNB, comme relevait par Yann Casseville de Basket Le Mag. Avoir un Français meilleur marqueur d’un exercice depuis la création de la Ligue Nationale de Basket (1987) est déjà une rareté : seuls Edwin Jackson (18,4 points en 2014-2015) et Victor Wembanyama (21,6 points en 2022-2023) l’ont fait. Mais les arrières du Paris Basketball et du Limoges CSP sont bien partis en ce début d’exercice 2024-2025.

Malgré ces semaines allant jusqu’à trois matchs avec l’EuroLeague, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) a déjà réalisé plusieurs cartons avec Paris (la barre des 25 points dépassée quatre fois), avec un redoutable pourcentage aux tirs sur ses dix premiers matchs (53,9). Devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la LNB cette saison, Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) n’est pas en reste avec 47% avec plus de 6 tentatives extérieures, pour un pourcentage global de 41,7%.

Quelle concurrence pour Nadir Hifi et Nicolas Lang ?

Et pour le moment, la concurrence est un cran en-dessous. Sur la 3e marche du podium avec 17,6 points, l’intérieur Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans) reste dans la lignée de son dernier exercice avec Nancy. Mais le pivot ne dispose pas de la puissance de feu d’un arrière, comme ses poursuivants, Dominic Artis (16,4 points) et Xavier Castañeda (16,2 points). Le Strasbourgeois est embêté par une blessure aux abdominaux depuis la trêve internationale de novembre. Pour le joueur de la JL Bourg, déjà impressionnant en présaison, il a le profil type du scoreur qui pourrait monter en puissance au fil des semaines.

Derrière, l’on peut évidemment penser au combo-guard de l’ASVEL, Théo Maledon (10e avec 14,7), qui effectue une grosse saison pour son retour en France. Meilleur marqueur la saison dernière (16,3), T.J. Shorts (9e avec 14,7) est logiquement plus en retrait avec l’EuroLeague, en étant de plus en plus préservé sur certaines rencontres