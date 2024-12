L’irrationnel se poursuit : le Paris Basketball est désormais seul leader de l’EuroLeague !

On croyait avoir tout vu quand le Paris Basketball s’est retrouvé co-leader de l’EuroLeague après 12 journées… Mais non, il y avait encore mieux. Néophyte à ce niveau, vaincue lors de trois de ses quatre premières sorties, l’équipe de la capitale se retrouve pourtant désormais seule en tête de la plus grande compétition européenne !

Une prouesse née d’une formidable dynamique : neuf victoires de rang, la plus grande série de l’histoire du basket français en C1. Tombeur du Maccabi Tel-Aviv mardi (93-81), le Paris Basketball est assuré de terminer la 13e journée seul en tête de l’EuroLeague suite à la défaite du Fenerbahçe à Vitoria (76-88). Les coéquipiers de T.J. Shorts affichent désormais 10 succès en 13 rencontres.

L’œil du coach, Tiago Splitter

« Il y a plusieurs choses qui contribuent à notre succès actuel. La continuité par rapport à la saison précédente est le premier facteur ! Une large partie de l’équipe jouait déjà ensemble et nous avons fait venir des gars qui connaissent leur rôle. L’alchimie est excellente : bien sûr que c’est plus facile quand on gagne mais elle était déjà là dès le camp d’entraînement. Nous essayons simplement de développer du jeu rapide, où tout le monde est responsabilisé et partage le ballon. Je sais que ça a l’air simple à dire mais la vérité est que tout le monde est sur la même longueur d’onde et qu’il n’y a pas d’ego. Tous suivent les consignes et sont sur la même longueur d’onde. Ce n’est pas facile d’accepter d’aller sur le parquet pour jouer de courtes séquences à chaque fois. Mais quand je dis qu’il n’y a pas d’ego, même T.J. Shorts, le MVP du mois en EuroLeague, s’y soumet en étant à la fois le leader et le mec le plus humble du vestiaire. Je suis chanceux de pouvoir travailler aux côtés de telles personnalités. »