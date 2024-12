Et de neuf victoires consécutives pour Paris, vainqueur du Maccabi Tel-Aviv !

Dans l’ombre de l’étincelante victoire de l’ASVEL contre le Real Madrid, le Paris Basketball a poursuivi son impressionnante série de victoires sur la scène européenne. Le club de la capitale a signé un 9e succès consécutif en EuroLeague, en s’imposant à Belgrade contre le Maccabi Tel-Aviv (81-93).

Job done in Belgrade 🫡

Make it 9 in a row, see you soon in Athens ✈️

🖤❤️💙 pic.twitter.com/SW288euUYH

— Paris Basketball (@ParisBasketball) December 3, 2024