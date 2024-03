Deux mois après avoir découvert le 3×3 lors d’un stage à Beauvais, Lahaou Konaté (1,96 m, 32 ans) va embarquer avec l’équipe de France censée décrocher son billet olympique lors d’un TQO au Japon. Ce sont les Metropolitans 92 qui en ont fait l’annonce ce jeudi.

Communiqué officiel du Président sur la convocation en Equipe de France 3×3 de Lahaou Konate pour le stage de préparation en Corée du Sud et pour le TQO au Japonhttps://t.co/bBOUrYXS7c#GoMets92 pic.twitter.com/pCGZuKosU6 — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) March 28, 2024

Un communiqué au vitriol, signé du président Alain Bouvard, qui dénonce « une situation inacceptable ». Le capitaine de Boulogne-Levallois va devoir répondre à l’appel fédéral du 16 avril au 7 mai, pour un stage de préparation à Séoul puis le TQO au Japon, manquant de fait quatre des huit dernières rencontres de Betclic ÉLITE (contre Le Mans, Bourg-en-Bresse, Strasbourg et Gravelines-Dunkerque).

« Être privé de notre capitaine va fausser l’équité de la lutte pour le maintien »

Si les Mets s’insurgent, c’est parce qu’ils sont le seul club de Betclic ÉLITE forcé de devoir libérer un joueur, alors que d’autres équipes auraient pu être concernées : Blois (Timothé Vergiat), Strasbourg (Léopold Cavalière), Chalon (Antoine Eito), Nanterre (Lucas Dussoulier)… Mais selon Alain Bouvard, la FFBB n’a pas souhaité solliciter ces joueurs-là, en raison des enjeux importants de la fin de saison en 5×5 : le maintien pour l’ADA et l’Élan, un titre pour pour la SIG ou la JSF. Ce qui n’a donc pas été le cas pour Lahaou Konaté, alors que Boulogne-Levallois est déjà certain à 99% de sa relégation en Pro B, et a de grandes chances d’en mathématiquement assuré lorsqu’il quittera l’effectif.

« Le fait d’être privé de notre capitaine pour ces rencontres va fausser l’équité de la lutte pour le maintien et la qualification pour les Playoffs de Betclic ÉLITE », s’indigne tout de même Alain Bouvard, sans mentionner tous les départs liés à des clauses de sortie qui ont considérablement appauvri son effectif depuis le début de l’année 2024. « Un tel état de fait est à nos yeux inacceptable. Cela dénote venant de la FFBB d’un manque de respect pour le club, l’actionnaire, le staff sportif, les partenaires, les supporters du club et aussi pour la LNB. »