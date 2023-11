Les Sixers de Nicolas Batum corrigent les Lakers

NBA - Les Philadelphie Sixers de Nicolas Batum ont largement battu les Los Angeles Lakers (+44). Bilal Coulibaly a lui remporté son duel avec Killian Hayes.

Les Sixers de Philadelphie n’ont fait qu’une bouchée des Los Angeles Lakers ce lundi soir dans le choc de la soirée de la NBA.

L’équipe de Joel Embiid (30 points à 9/15 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes décisives en 31 minutes) s’est imposée de 44 points (138 à 94) face à celle de LeBron James (18 points à 8/12, 0 rebond et 5 passes décisives en 30 minutes), qui a enregistré sa pire défaite depuis son arrivée en NBA en 2003. Après son excellent match de samedi, Nicolas Batum a enchaîné (10 points à 4/7, dont 2/3 à 3-points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en 29 minutes). Il a terminé avec le meilleur +/- (+30) de son équipe et participé au concours à 3-points philadelphien (22/46).

NICOOO. 🇫🇷 10 POINTS

7 REBONDS

4 PASSES

3 STEALS

4-7 FG

2-3 3PM

+30 @Sixers x @nicolas88batum pic.twitter.com/74qVzTVOqh — NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2023

Autrement, Washington D.C. a remporté le duel des cancres à Détroit (107-126). Bilal Coulibaly a été relativement discret (5 points à 2/6, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 balles perdues en 28 minutes) mais a encore terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+19).

A steal and a slam for @Bilaal_6 🔥 pic.twitter.com/fy8m8yhGSi — Washington Wizards (@WashWizards) November 28, 2023

En face, Killian Hayes est une nouvelle sorti du banc. S’il n’a pas marqué (un seul tir tenté) en 16 minutes, il a cumulé 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres (son record égalé). Un de ses contres a fait le tour du web.

Killian Hayes! Got back & got UP 🚫 Wizards-Pistons | Live on the NBA App

📲 https://t.co/YJ5vualYdD pic.twitter.com/hS9TZxEzhU — NBA (@NBA) November 28, 2023

Enfin, Moussa Diabaté n’a pas joué lors de la défaite des Clippers contre Denver (104-113) alors que Rayan Rupert n’était pas avec Portland face à Indiana (victoire 114 à 110).