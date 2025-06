L’ESMS remporte enfin la Coupe des Landes pour conclure une saison parfaite

L’ESMS a soulevé sa toute première Coupe des Landes ce week-end à l’issue d’une finale intense et spectaculaire contre le Stade Montois (83-73). Une semaine après avoir décroché le titre de champion de France de Nationale 2, le club de Chalosse boucle une saison de rêve avec un doublé mémorable.

Une entame difficile avant une remontée fulgurante

Malgré son statut de favori, l’ESMS a connu un début de match très compliqué face à un Stade Montois totalement libéré raconte Sud-Ouest. Bien emmenés par l’euphorie de leur montée en Nationale 2 et peut-être inspirés par la victoire des féminines de l’ADB un peu plus tôt dans la soirée, les Montois ont fait feu de tout bois lors d’un premier quart-temps à sens unique, qu’ils ont terminé avec 17 longueurs d’avance (30-13). En face, les Chalossais semblaient encore marqués par l’intensité du Final Four de Nationale 2, remporté une semaine auparavant.

Mais les joueurs de l’ESMS ont prouvé qu’ils étaient des champions. Plus disciplinés, plus précis et beaucoup plus agressifs dans le deuxième quart, ils ont petit à petit grignoté leur retard, notamment grâce aux fautes adverses qui leur ont offert de nombreuses opportunités sur la ligne des lancers. À la pause, l’écart n’était plus que de 4 points (46-42), puis il a fondu comme neige au soleil dès la reprise. Dès la 22e minute, l’ESMS prenait l’avantage (46-47) et ne le lâchera plus.

Un finish à la hauteur d’un sacre historique

Sous l’impulsion d’un collectif bien huilé, porté par une salle surchauffée et l’enjeu de ce rendez-vous attendu depuis tant d’années, l’ESMS a ensuite accéléré dans le troisième quart pour creuser l’écart (53-63). Le Stade Montois, loin de baisser les bras, est parvenu à recoller à -3 à trois minutes de la fin dans une ambiance électrique. Mais l’ESMS a su garder la tête froide pour conclure avec brio ce dernier chapitre d’une saison exceptionnelle.

Après avoir échoué plusieurs fois dans sa quête de la Coupe des Landes, le club chalossais tient enfin son Graal. Un trophée historique pour le club, qui referme en beauté un cycle marqué par une montée sportive en Nationale 1 (certes refusée) et un attachement profond à ses racines landaises. Rémi Lesca, Romain Hillotte et Arnold Bouazza peuvent partir avec le sentiment du devoir accompli. Pour le Stade Montois, cette défaite n’efface en rien la superbe saison réalisée, ponctuée elle aussi par une accession en N2.