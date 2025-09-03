L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?

Encore susceptible de terminer à toutes les places qualificatives de son groupe, entre la première et la quatrième (même si cette dernière semble hautement improbable), l’équipe de France garde également un œil attentif sur Limassol, où évolue actuellement son futur adversaire en 1/8e de finale.

Dimanche, à Riga, les Bleus sont susceptibles d’affronter cinq équipes : l’Italie, l’Espagne, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce ou la Géorgie.

La dernière journée du Groupe C : Chypre – Italie

Espagne – Grèce

Géorgie – Bosnie-Herzégovine

Puisque l’on part du principe que Chypre (-32,5 points en moyenne) n’arrivera pas à embêter la Squadra Azzurra, l’Italie ayant le plus de chance de terminer en tête.

A contrario, l’Espagne se retrouve elle en grand danger ! Défaits successivement par la Géorgie et la Roja, les champions d’Europe pourraient se retrouver éliminés dès le premier tour en cas de défaire contre la Grèce, combinée à une victoire bosnienne contre la Géorgie.

Les scénarios du Groupe C

Victoires de l’Espagne et de la Bosnie-Herzégovine

Italie Espagne Bosnie-Herzégovine Grèce Géorgie

Victoires de l’Espagne et de la Géorgie

Italie Grèce Espagne (deuxième en cas d’un +28 contre la Grèce) Géorgie Bosnie-Herzégovine

Victoires de la Grèce et de la Bosnie-Herzégovine

Grèce Italie Bosnie-Herzégovine Géorgie Espagne

Victoires de la Grèce et de la Géorgie

Grèce Italie Géorgie Espagne Bosnie-Herzégovine

Tous ces scénarios sont conditionnés à la victoire d’Italie contre Chypre