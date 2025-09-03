L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?
L’Italie et l’Espagne font partie des deux adversaires potentiels pour les Français dimanche à Riga
Encore susceptible de terminer à toutes les places qualificatives de son groupe, entre la première et la quatrième (même si cette dernière semble hautement improbable), l’équipe de France garde également un œil attentif sur Limassol, où évolue actuellement son futur adversaire en 1/8e de finale.
Dimanche, à Riga, les Bleus sont susceptibles d’affronter cinq équipes : l’Italie, l’Espagne, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce ou la Géorgie.
La dernière journée du Groupe C :
- Chypre – Italie
- Espagne – Grèce
- Géorgie – Bosnie-Herzégovine
Puisque l’on part du principe que Chypre (-32,5 points en moyenne) n’arrivera pas à embêter la Squadra Azzurra, l’Italie ayant le plus de chance de terminer en tête.
A contrario, l’Espagne se retrouve elle en grand danger ! Défaits successivement par la Géorgie et la Roja, les champions d’Europe pourraient se retrouver éliminés dès le premier tour en cas de défaire contre la Grèce, combinée à une victoire bosnienne contre la Géorgie.
Les scénarios du Groupe C
Victoires de l’Espagne et de la Bosnie-Herzégovine
- Italie
- Espagne
- Bosnie-Herzégovine
- Grèce
- Géorgie
Victoires de l’Espagne et de la Géorgie
- Italie
- Grèce
- Espagne (deuxième en cas d’un +28 contre la Grèce)
- Géorgie
- Bosnie-Herzégovine
Victoires de la Grèce et de la Bosnie-Herzégovine
- Grèce
- Italie
- Bosnie-Herzégovine
- Géorgie
- Espagne
Victoires de la Grèce et de la Géorgie
- Grèce
- Italie
- Géorgie
- Espagne
- Bosnie-Herzégovine
Tous ces scénarios sont conditionnés à la victoire d’Italie contre Chypre
Commentaires