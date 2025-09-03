Recherche
Équipe de France

L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?

Qualifiée pour les 1/8e de finale de l'EuroBasket, l'équipe de France peut encore affronter cinq équipes. Découvrez tous les scénarios du Groupe C, celui qui croisera avec les Bleus.
00h00
L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?

L’Italie et l’Espagne font partie des deux adversaires potentiels pour les Français dimanche à Riga

Crédit photo : FIBA

Encore susceptible de terminer à toutes les places qualificatives de son groupe, entre la première et la quatrième (même si cette dernière semble hautement improbable), l’équipe de France garde également un œil attentif sur Limassol, où évolue actuellement son futur adversaire en 1/8e de finale.

Dimanche, à Riga, les Bleus sont susceptibles d’affronter cinq équipes : l’Italie, l’Espagne, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce ou la Géorgie.

La dernière journée du Groupe C :

  • Chypre – Italie
  • Espagne – Grèce
  • Géorgie – Bosnie-Herzégovine

Puisque l’on part du principe que Chypre (-32,5 points en moyenne) n’arrivera pas à embêter la Squadra Azzurra, l’Italie ayant le plus de chance de terminer en tête.

A contrario, l’Espagne se retrouve elle en grand danger ! Défaits successivement par la Géorgie et la Roja, les champions d’Europe pourraient se retrouver éliminés dès le premier tour en cas de défaire contre la Grèce, combinée à une victoire bosnienne contre la Géorgie.

Les scénarios du Groupe C

Victoires de l’Espagne et de la Bosnie-Herzégovine

  1. Italie
  2. Espagne
  3. Bosnie-Herzégovine
  4. Grèce
  5. Géorgie

Victoires de l’Espagne et de la Géorgie

  1. Italie
  2. Grèce
  3. Espagne (deuxième en cas d’un +28 contre la Grèce)
  4. Géorgie
  5. Bosnie-Herzégovine

Victoires de la Grèce et de la Bosnie-Herzégovine

  1. Grèce
  2. Italie
  3. Bosnie-Herzégovine
  4. Géorgie
  5. Espagne

Victoires de la Grèce et de la Géorgie

  1. Grèce
  2. Italie
  3. Géorgie
  4. Espagne
  5. Bosnie-Herzégovine

Tous ces scénarios sont conditionnés à la victoire d’Italie contre Chypre 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
