Info ou intox, l’Espagne pourrait évoluer sans deux de ses cadres contre le Canada ce vendredi à 17h15 sur le parquet du Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Si la sortie prématurée de Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans), touché à la tête contre la Grèce, laissait clairement imaginer un forfait, la blessure annoncée de Santi Aldama (2,13 m, 23 ans) a de quoi surprendre. C’est en tout cas ce qu’a indiqué jeudi Sergio Scariolo, sélectionneur de la Roja, au media sportif As.

« Nous essayons de nous préparer pour le match (face au Canada) du mieux possible, et de récupérer de nos blessures pour ce qui concerne nos joueurs touchés (Rudy Fernandez et Santi Aldama) et dont on ne sait encore rien. Aucune décision n’a été prise concernant les joueurs qui ne sont pas à 100%. »

Une déclaration qui fleure bon l’esbroufe de la part de l’ancien coach de la Virtus Bologne, qui pourrait être tenté de mener une guerre psychologique avec son homologue canadien. A défaut, il ne faudrait pas donner cher des chances de l’Espagne face aux joueurs à la feuille d’érable sans leur leader, Santi Aldama (23,0 points à 46,2%, 8,5 rebonds et 1,5 contre en 30 minutes de moyenne).

Impérial face à Giannis & Co avec 19 points à 6 sur 14, 12 rebonds et 3 contres en 29 minutes, l’intérieur des Grizzlies de Memphis a en effet permis à la Roja de s’offrir sa première victoire dans le tournoi mardi. Un succès capital en vue d’une qualification en quarts de finale, dont les hommes de Sergio Scariolo peuvent encore rêver. Ils devront pour cela prendre le meilleur sur le Canada, leader du groupe A après ses succès face à l’Australie et à la Grèce en ouverture.