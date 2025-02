L’EuroLeague étudie un format avec 20 équipes et deux conférences

Une récente réunion de deux jours entre les actionnaires de l’EuroLeague a esquissé les contours d’un dilemme majeur, alors que la compétition prévoit toujours de s’étendre vers deux clubs supplémentaires, soit 20 équipes. Aucune décision n’a été prise, mais deux options se dessinent pour l’organisation de la saison prochaine.

Deux pistes de réflexion



La première consiste à conserver le format actuel, avec 38 journées et neuf semaines à deux matchs, ce qui impliquerait un démarrage de la saison 2025/26 extrêmement précoce, une semaine après la fin de l’EuroBasket.

Selon Eurohoops, l’alternative serait de repenser complètement le format, en établissant deux conférences de dix équipes chacune. Chaque club jouerait 18 matchs contre ses adversaires de la même poule, plus une rencontre contre chaque équipe de l’autre conférence, pour un total de 28 rencontres. Avec du positif et du négatif dans le fait d’avoir moins de matchs : un calendrier beaucoup plus gérable mais moins de rentrées d’argent aussi…

Alors que l’expansion vers deux équipes supplémentaires serait forcément une bonne nouvelle pour le Paris Basketball et l’AS Monaco, qui doivent théoriquement se qualifier en playoffs pour ne pas redescendre en EuroCup, l’EuroLeague est à la croisée des chemins pour son avenir, menacée par le spectre de l’arrivée de la NBA en Europe…