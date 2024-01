Leyton Hammonds remplace Aleksandar Lazic à Dijon

Leyton Hammonds (2,03 m, 29 ans) est le nouveau poste 4 de la JDA Dijon. L’ailier-fort étasunien arrive du Besiktas Istanbul pour remplacer Aleksandar Lazic (2,03 m, 27 ans). Ce dernier avait demandé à être libéré avant la trêve mais le club bourguignon voulait d’abord trouver son successeur pour répondre favorablement à sa demande. Avec la signature d’Hammonds, c’est désormais chose faite.



Après avoir grandi au Texas et fait ses classes NCAA à Oklahoma State entre 2013 et 2017, Leyton Hammonds a démarré sa carrière professionnelle en Finlande (au BC Nokia) avant de jouer en Hongrie (à Körmend), en Pologne (à Gdynia), en Russie (à Krasnoïarsk), au Japon (à Yokohama) puis en Turquie (à Gaziantep puis au Besiktas Istanbul). Signe de sa stabilité, c’est la première fois qu’il change de club en cours de saison. Au Besiktas, ce poste 4 mobile et athlétique – il jouait même encore récemment en tant qu’ailier – n’avait pas l’impact des saisons passées (6,6 points à 37,5% de réussite aux tirs et 3 rebonds en 22 minutes après 26 matches). Dans la victoire contre Paris le 21 novembre, il avait cumulé 7 points à 3/8 aux tirs et 3 rebonds en 24 minutes. Par le passé, l’ancienne vedette du Richland High School a notamment tourné à 14 points à 50,3% et 4,8 rebonds en 27 minutes de moyenne en VTB League avec Krasnoïarsk.

S’il est bien qualifié à temps par Dijon et la Ligue Nationale de Basket (LNB), Leyton Hammonds fera ses débuts avec la JDA ce samedi 13 janvier lors du derby bourguignon.