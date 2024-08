L’hommage de Valériane Ayayi à Sarah Michel-Boury : « C’est une capitaine incroyable »

Sarah Michel-Boury, capitaine de l’équipe de France, a joué le dernier match de sa carrière internationale. En pleurs, sa meilleure amie, Valériane Ayayi, lui a rendu hommage devant la presse après la finale perdue d’un petit point (66-67) contre Team USA.

« Je ne sais pas si je serais très objective. Sarah, c’est ma meilleure amie donc c’est difficile de trouver des mots aujourd’hui parce que je vais perdre mon binôme. Elle a tellement apporté. C’est une capitaine incroyable. C’est une personne encore plus incroyable. Je pense qu’elle n’a pas été, tout au long de sa carrière, assez reconnue pour tout ce qu’elle a fait.

Je sais que je l’aurai toujours dans ma vie, mais sur le terrain, c’est… Je pense que vous l’avez vu, le public le voit de plus en plus, mais sur toute sa carrière, elle n’a pas été assez reconnue pour tout ce qu’elle fait, pour le basket, pour le basket français et pour la personne qu’elle est. Donc je trouve que ça c’est dommage. Et j’aurais voulu lui offrir autre chose pour qu’elle finisse en tout cas sa carrière internationale (avec une médaille d’or).

Mais elle est trop fière de nous en fait. Ça c’est aussi Sarah. C’est que nous on est là, on lui dit « ouais désolé, désolé ». Et elle nous dit « mais vous ne vous rendez compte ». Qui lui aurait dit quand elle a commencé sa carrière à Valenciennes qu’elle finirait sa carrière internationale en France, à Paris, devant sa famille, des Jeux olympiques, sur un podium avec une médaille personne.

Donc voilà, juste que je l’aime. »