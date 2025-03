Limoges accueille l’Australien Josh Bannan

Le Limoges CSP a officialisé la signature de l’intérieur australien Josh Bannan (2,08 m, 24 ans) pour pallier l’absence d’Alexandre Chassang. Jeune joueur prometteur, il débarque en France après avoir brillé en Australie et en NCAA.

Le Limoges CSP annonce la signature de Josh Bannan, intérieur Australien, comme pigiste d’Alexandre Chassang ! L'article 👉 https://t.co/0mZJuST0ww pic.twitter.com/vDFBNEzddz — Limoges CSP (@limogescsp) March 18, 2025

Un parcours entre les États-Unis et l’Australie

Né et formé à Melbourne, Josh Bannan a d’abord évolué au St-Kevin’s College et avec les Blackburn Vikings avant de traverser le Pacifique en 2020 pour évoluer en NCAA. Avec l’université du Montana, il a progressé saison après saison, passant de 8,6 points et 5,9 rebonds en 25 minutes lors de sa première saison à plus de 15 points et 8 rebonds sur ses deux dernières années. De quoi lui permettre d’être élu dans le deuxième cinq de la conférence Big Sky en 2021-2022 puis dans le premier cinq en 2022-2023.

Fort de ce statut, il a choisi de revenir en Australie alors qu’il lui restait une année d’éligibilité en NCAA afin de lancer sa carrière professionnelle en National Basketball League (NBL), chez les Brisbane Bullets. Dès sa première saison en NBL, l’ancien international U17 (Coupe du monde 2018) s’est imposé avec 11,9 points et 7,2 rebonds de moyenne. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection nationale australienne, avec qui il a disputé en février 2024 trois matchs de qualification pour l’Asia Cup 2025, avec des performances prometteuses (11,7 points et 7 rebonds). Touché à la cheville en novembre, il n’était pas disponible pour ces rencontres de qualification.

L’été dernier, non retenu à la Draft NBA 2024, il a participé à la Summer League avec les Los Angeles Clippers avant de retourner chez Brisbane Bullets pour une nouvelle saison solide (13,2 points, 8,6 rebonds). Blessé à la main en début de saison, il a manqué le début de saison et son équipe a terminé à la huitième place (sur 10 équipes) de la saison 2024-2025 de NBL, dont la finale se joue actuellement.

PROFIL JOUEUR Josh BANNAN Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 208 cm Âge: 24 ans (26/02/2001) Nationalités:

Un renfort attendu à Limoges

Le staff limougeaud, dirigé par le directeur sportiff Crawford Palmer, a donc décidé de faire confiance à Josh Bannan pour compenser l’absence d’Alexandre Chassang. Ce dernier a souligné l’apport que pourrait avoir le jeune Australien pour sa première en Europe :

🎙️ Crawford Palmer : « Remplacer Alex Chassang dans notre équipe n’est pas chose facile, mais nous sommes confiants que les qualités de Josh Bannan nous aideront beaucoup. Il a du talent, de l’intelligence et de la vision de jeu. Il doit nous aider au rebond et dans le jeu intérieur, bien qu’il soit capable de jouer plus ouvert aussi. Josh devrait aussi apporter du hargne et de la dureté, qualités qu’il a déjà montrées dans sa jeune carrière. »

De son côté, l’intérieur australien se réjouit de cette première opportunité en France :

🎙️ Josh Bannan : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Limoges CSP ! J’ai entendu beaucoup de choses sur ce club et son histoire, alors je suis très reconnaissant d’avoir l’occasion de rejoindre l’équipe ! J’ai hâte de découvrir Beaublanc et de terminer la saison en force. »

Avec ce renfort, Limoges (13e sur 16 avec 8 victoires et 13 défaites) espère consolider son secteur intérieur et maintenir ses ambitions de maintien pour la suite de la saison. Reste à voir comment Josh Bannan s’adaptera au championnat français et à l’exigeante ambiance de Beaublanc. Free-agent en NBL, Josh Bannan a ainsi l’occasion de prouver sa valeur sur le marché européen.