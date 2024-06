Limoges CSP : Céline Forte négocie de nouveau avec le repreneur Lionel Peluhet ?

Le Limoges CSP doit prendre une décision en ce samedi 8 juin. Après le refus de la DNCCG (Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion) d’engager le club limougeaud en LNB à compter de la saison 2024-2025, les dirigeants ont jusqu’à ce soir (23h59) pour formuler un recours gracieux et s’octroyer donc un délai supplémentaire pour attester de la viabilité financière du club.

Recours gracieux à formuler ce samedi au plus tard

Alors que la présidente Céline Forte a refusé l’offre de reprise de Lionel Peluhet (à hauteur de 1,2 million d’euros), cette dernière négocierait de nouveau avec le cadre d’Intermarché selon des informations du Populaire du Centre. Alors qu’elle et le directeur commercial Guillaume Lanave ont présenté lors de leur audition chez l’instance administrative notamment un dossier de reprise d’un investisseur basé à Hong-Kong, avec 5 millions de dollars à la clé, celui-ci ne serait plus d’actualité. Selon Le Populaire du Centre toujours, il s’agirait de l’entreprise Fulmina Food, ayant des adresses en Suisse et à Hong Kong.

Vingt-quatre heures après la décision de la DNCCG, la propriétaire Céline Forte a pourtant assuré tout faire pour que les fonds promis arrivent sur les comptes du club d’ici l’expiration du délai. Celui-ci se rapprochant, elle aurait décidé de se rapprocher du repreneur le plus crédible. Le Limoges CSP a jusqu’à ce samedi 8 juin (23h59) pour formuler son recours gracieux et ainsi repasser devant la DNCCG et son président Patrick Hianasy.