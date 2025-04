Limoges – Le Portel : avantage CSP pour le maintien direct en Betclic ELITE

Parmi les intérêts de cette fin de saison régulière de Betclic ELITE, reste à savoir qui sauvera directement sa peau dans l’élite entre le Limoges CSP et Le Portel. Alors que le Stade Rochelais est condamné à l’une des deux dernières places (vraisemblablement celle de la relégation directe), tout n’est pas encore fini pour l’ESSM, actuel barragiste. Avec sa victoire contre Cholet dimanche 27 avril, l’équipe stelliste a ravivé la flamme d’un hypothétique maintien direct.

Deux victoires d’avance pour Limoges, le point-average pour Le Portel

À trois journées de la fin de la saison régulière, le Limoges CSP dispose de deux victoires d’avance sur son rival portelois. Un net avantage dans ce sprint final, qui n’est pas total néanmoins pour le pensionnaire de Beaublanc. Le Portel dispose du point-average dans leur affrontement direct (+11). Ainsi, l’ESSM peut se contenter d’un bilan de 2-1 sur les trois derniers matchs en cas de zéro pointé du Cercle Saint-Pierre sur la fin de la saison.

Pas mathématiquement sauvé, Nanterre 92 semble cependant avoir de la marge avec ses 10 victoires. Son dernier match de la saison contre Le Portel pourrait avoir de l’enjeu.

La dynamique est pour l’ESSM, le calendrier pour le CSP

Même si le Limoges CSP semble être le mieux placé pour sauver sa place directement dans l’élite, les derniers résultats sportifs ne parlent pas en faveur du club limougeaud. Balayée dernièrement à Monaco (91-52), la formation de la Haute-Vienne inquiète et peine à sécuriser son maintien. L’ESSM Le Portel n’a pas un rythme de maintenu non plus, mais reprend confiance sur cette fin de saison, avec des prestations intéressantes contre l’ASVEL et Nancy, qui ont fini par aboutir sur une victoire contre Cholet. « On a un calendrier difficile mais on sait qu’au Portel, on a souvent l’habitude de devoir lutter jusqu’à la dernière journée », indiquait Eric Girard auprès de Ouest-France et de La Voix du Nord.

Le Portel devra tout de même enchaîner les exploits pour parvenir à la place de premier non-relégable. Son calendrier est relevé, avec deux matchs à jouer chez des membres du top 5 (Paris et la JL Bourg). Alors que Limoges n’en jouera qu’un (Paris), avec également deux rencontres à domicile au lieu d’une pour l’ESSM.