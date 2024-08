[L’œil des coachs Schneider et Caloni] Le débriefing de la défaite des Bleues face à l’Australie

Alors que nous avons été élogieux avec les Françaises depuis le début du tournoi, on peut se poser certaines questions après ce que l’on a vu contre l’Australie (72-79), même si cela n’est pas alarmant. Les Opals se sont montrées sous leur meilleur joueur face à des Bleues moyennes par rapport à leur réel potentiel.

Coach Jo (Caloni) avait ciblé deux choses pour que ce match soit réussi, on va voir si cela a été impactant ou pas.

La pression défensive

Ce qui avait été mis en avant comme le point fort des Bleues, c’était une réelle intention de presser tout le terrain. Ce qui a été fait, mais avec moins de conviction que par le passé. Ainsi, les Australiennes, avec leurs qualités techniques et leur sens du jeu, ont montré beaucoup de justesse dans leur choix avec que 17 balles perdues, dont 7 à cause de la pression défensive, contre 46 sur ses deux premiers matchs.

On a vu les Australiennes en situation délicates lorsqu’elles utilisaient le dribble. Dès que le jeu de passe a été utilisé, on les a vu dominer les Françaises, dont les qualités physiques et leur activité dans le jeu n’ont pas pu cacher certaines carences autour des rotations et de leur défense du jeu sans ballon.

Gérer les tirs à 3-points

On peut dire qu’ils ont été bien géré puisque l’Australie n’en a mis que 6. Cependant, tous les tirs marqués à longue distance ont été construits et appliquéd. Ce qui démontre une vraie force collective, à l’inverse des Françaises qui ont montré un vrai gâchis au niveau de l’adresse (8/27 de loin).

Le point positif

On a vu des Françaises qui étaient capables de réagir par moment, donc on ne doit pas se catastropher. Il faut voir des axes positifs : il y a une vraie capacité à relancer le jeu et à trouver des paniers sur contre-attaque et transition. Maintenant, il faudrait qu’on puisse être plus précis et en rythme sur nos mise en place demi-terrain car on voit que l’on manque de liant par moment et que l’on récite trop. Si on améliore ce point-là, on peut penser qu’on sera proches d’une médaille.

Qui est Earvin Schneider ? Originaire de Chalon-sur-Saône, Earvin Schneider (30 ans) a officié ces derniers mois en tant qu’assistant-coach en Betclic ÉLITE, du côté des Metropolitans 92. Souvent placé à la tête d’équipes féminines lors de ses jeunes années à l’Élan, il a travaillé pendant trois ans au centre de formation de l’ASVEL Féminin (2019/22), parvenant notamment jusqu’en finale de la Coupe de France U18 en 2022. Avant de répondre à l’appel de Jean-Paul Besson à Boulogne-Levallois, il avait également passé une année en tant que directeur technique pré-formation au FC Lyon Basket Féminin. Pendant que Jonathan Caloni, ex-analyste vidéo à Lattes-Montpellier, présente les clefs tactiques de chaque match du premier tour, Earvin Schneider se chargera du débriefing des rencontres.

Le rapport statistiques par Jonathan Caloni

Qui est Jonathan Caloni ? Passionné de basketball, Jonathan Caloni dispose d’une appétence toute particulière pour le travail vidéo. Doté d’une solide connaissance technico-tactique, il a ainsi officié pendant cinq saisons en tant qu’analyste vidéo pour Lattes-Montpellier, notamment auprès de Rachid Meziane. Désormais coach de Castelnau-le-Lez (NM3), il conserve un œil attentif et expert sur le haut-niveau. Il nous présentera les clefs tactiques de chaque match du premier tour, pendant qu’Earvin Schneider, ancien assistant des Metropolitans 92 et du centre de formation de l’ASVEL Féminin, se chargera du débriefing des rencontres.

