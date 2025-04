L’Olympiakos de Fournier et Fall débute bien ses playoffs contre le Real Madrid

À l’instar de l’AS Monaco ce mercredi 23 avril, l’Olympiakos a parfaitement lancé sa série des quarts de finale de playoffs de l’EuroLeague en s’imposant avec autorité contre le Real Madrid (84-72). Les joueurs du Pirée ont dominé la rencontre de bout en bout, avec notamment une défense de fer qui a limité les Madrilènes à seulement 29 points en première mi-temps.

Malgré son départ très pénible en Grèce, le Real Madrid a tenté un retour en seconde période. Malgré l’exclusion de leur coach Chus Mateo au début du troisième quart-temps, les visiteurs ont gagné les deux derniers quart-temps, notamment grâce à un sursaut de Llull (8 points consécutifs dans le dernier quart) et quelques éclairs d’Hezonja et Tavares. Mais l’écart creusé en première mi-temps (-18) était trop important pour espérer un vrai retournement de situation.

Dominant from start to finish 💪 @Olympiacos_BC go 1-0 up in the series! #EveryGameMatters pic.twitter.com/4JcZ1BVMW0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2025