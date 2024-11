L’Olympiakos d’Evan Fournier stoppé par le Partizan Belgrade de Ntilikina

Après sa victoire dans le derby de Belgrade jeudi dernier, le Partizan Belgrade s’est imposé 78-70 face à l’Olympiakos pour la 12e journée de la saison régulière, ce jeudi 28 novembre.

L’Olympiakos, emmené par Evan Fournier (16 points à 5/12 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 12 d’évaluation en 25 minutes), a débuté la rencontre sur les chapeaux de roues, marquant 21 points en à peine cinq minutes. Les Grecs ont dominé le premier quart-temps, terminant avec un avantage de 25 à 16.

Sous la houlette du légendaire coach Zeljko Obradovic, le Partizan a muselé les offensives grecques au deuxième quart-temps. Limité à seulement 11 points, l’Olympiakos a vu son avance fondre, et le Partizan a pris les commandes, menant 38-36 à la mi-temps.

