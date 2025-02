Lonnie Walker IV quitte déjà le Zalgiris Kaunas pour un retour en NBA

Lonnie Walker IV aura vécu une première expérience en EuroLeague assez courte. Un peu plus de trois mois après son arrivée au Zalgiris Kaunas, le partenaire de Sylvain Francisco fait déjà ses valises. Il va retrouver un autre Français Guerschon Yabusele, aux Philaldephie Sixers en NBA selon ESPN.

Signataire au Zalgiris Kaunas en novembre dernier, avec une clause de sortie pour la NBA, Lonnie Walker IV (1,93 m, 26 ans) l’a donc activé pour revenir dans l’Association. L’arrière aux plus de 300 matchs NBA aurait signé un contrat de deux saisons avec les Sixers, au minimum salarial à 3,7 millions de dollars. En une vingtaine de matchs d’EuroLeague, l’ancien joueur des Spurs, des Lakers et des Nets tournait à 13,6 points à 45% à 2-points et 33% à 3-points en 22 minutes de jeu en moyenne.

Le Zalgiris Kaunas, actuel 13e de la saison régulière d’EuroLeague, va donc devoir faire sans lui pour tenter d’arracher sa place au play-in (à deux victoires du top 10).

Lonnie Walker IV has agreed to a two-year, $3 million deal with the Philadelphia 76ers, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group told ESPN. Walker has played for Zalgiris Kaunas in the Euroleague and had an NBA-out in his deal. He now enters his 7th NBA season. pic.twitter.com/NQW8xQa1mS

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2025