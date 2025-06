Lou Lopez-Sénéchal prolonge avec Jairis

Après avoir permis à Jairis de remporter un titre historique en Copa de la Reina, l’arrière franco-mexicaine Lou Lopez-Sénéchal (1,85 m, 27 ans) a prolongé pour une saison supplémentaire avec le club espagnol, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

À Jairis depuis la mi-saison 2023-2024, Lou Lopez-Sénéchal est montée en puissance avec le club espagnol, petit à petit. Le mois de mars dernier a été son point d’orgue : elle remporte la Copa de la Reina et termine MVP de la finale après un match à 27 points (5/8 à 2-points, 3/5 à 3-points, 8/9 aux lancers francs) et 5 rebonds pour une évaluation de 32. Elle avait immédiatement enchaîné avec son record de points en championnat espagnol : 26 points à 10/13 aux tirs.

« J’ai encore beaucoup à apporter ici »

« Déterminante pour remporter le premier titre du club dans l’élite du basket féminin espagnol », l’arrière tricolore « a décidé de renouveler son engagement avec l’équipe d’Alcantarilla malgré des offres importantes d’autres clubs », a souligné le club dans son officialisation. Son entraîneur Bernat Canut s’est donc réjoui de sa prolongation au cœur du projet : « Lou incarne ce que nous recherchons en tant qu’équipe : travailleuse, compétitive et désireuse de continuer à écrire l’histoire. Nous sommes très heureux qu’elle continue à nous accompagner ».

Une joie partagée par la joueuse, « très heureuse d’être ici pour une année de plus. Ce fut une saison incroyable ; je me suis sentie très à l’aise avec l’équipe, le staff et les supporters », a-t-elle ajouté. « J’ai encore beaucoup à apporter ici. Je suis motivée par ce que nous construisons ensemble et je veux continuer à y contribuer », assure la Franco-mexicaine, épanouie en Europe après un début de carrière compliquée.

Sélectionnée en cinquième position de la Draft WNBA 2023 après une belle dernière saison en NCAA avec UConn, Lou Lopez-Sénéchal avait vécu une première saison blanche à cause d’une blessure au genou droit, nécessitant une opération chirurgicale. La deuxième saison n’a pas été beaucoup mieux : seulement 5 minutes de moyenne, l’incitant à renoncer à sa troisième saison pour continuer à prendre du plaisir en Espagne, plaisir qu’elle a décidé de prolonger !