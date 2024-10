Louis Rucklin et Dylan Gana héros de Orchies et Toulouse, le Pôle France tout proche d’une 2e victoire

NM1 - La première partie de la 6e journée de NM1 a notamment été le théâtre de plusieurs victoires à l'extérieur dans les derniers instants ce vendredi 11 octobre. D'un tir à 3-points dans les dix dernières secondes, Louis Rucklin et Dylan Gala ont donné la victoire à Orchies et Toulouse, respectivement à Besançon et Pays de Fougères.