Louise Bussière (Basket Landes), un carton qui annonce la couleur : « Je veux passer un cap »

Louise Bussiere (1,80 m, 22 ans) a réalisé la performance de la première journée de Ligue Féminine de Basket (LFB). L’arrière de Basket Landes s’est éclatée lors de la large victoire face aux Flammes Carolo (94-61).

L’ancienne joueuse de Mondeville a planté 27 points à 10/14 aux tirs, plus de cumuler 8 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions pour finir à 38 d’évaluation en 30 minutes. La shooteuse a contribué à l’excellente réussite derrière l’arc (16/30) de son équipe, avec un 7 sur 10 dans l’exercice. Sérieuse, la formation de Julie Barennes avait déjà marqué 28 points au bout d’un quart-temps. Elle pointait à +32 (55-23) à la pause. Au final, elles ont terminé à 130 d’évaluation collective.

« On s’est vite rendu le match facile, a apprécié l’héroïne de la soirée dans Sud-Ouest. Nous avons été très sérieuses d’entrée. C’est cool pour une entame de championnat de réaliser une telle performance collective. On a envoyé un message fort à nos concurrents directs. On ne pouvait rêver mieux comme départ. C’est super pour le groupe de démarrer de cette manière et d’emmagasiner de la confiance pour la suite. »