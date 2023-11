Lucas Beaufort heureux à Limoges : « J’ai de nouveau confiance en moi »

Betclic ELITE - Lucas Beaufort joue 24 minutes en moyenne sur ce début de saison avec Limoges. L'arrière strasbourgeois prend une nouvelle dimension au CSP.

A l’intersaison, Lucas Beaufort (1,92 m, 21 ans) a quitté son premier club professionnel, la SIG Strasbourg, pour rejoindre le Limoges CSP.

Sur le banc en Alsace (12 minutes par match en 2022-2023), l’arrière/meneur a changé de statut dans le Limousin. Après 12 journées de championnat, le Strasbourgeois joue en effet 24 minutes. Dans une entrevue donnée au Populaire du Centre, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne (Pro B) avoue être surpris. « Lorsque le coach m’a appelé à l’intersaison, il m’avait dit que j’aurai plus de responsabilités que l’an dernier. Honnêtement, je me m’attendais pas à autant. Mais je ne vais pas cracher sur ça (rire). J’essaie de lui redonner cette confiance. »

Big up à Lucas Beaufort qui a livré une prestation plus que solide hier en étant efficace défensivement comme offensivement 💪 Ses statistiques ⬇️ 🎯 11 PTS

⚡️ 5 REB

🎁 4 PD

👋 1 INT

— Limoges CSP (@limogescsp) November 20, 2023

« Ce n’était pas facile l’an dernier »

Au fur et à mesure des journées, il monte en puissance. Sur le dernier match, il a ainsi cumulé 11 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes. « Je me sens mieux, explique-t-il. Cela fait plaisir physiquement et surtout mentalement de rejouer au basket. J’ai de nouveau confiance en moi, j’ai retrouvé ce plaisir de jouer. Ce n’était pas facile l’an dernier, notamment avant le changement de coach, donc je profite cette saison. Je ne me mets pas de pression. J’essaie de jouer mon basket et d’aider l’équipe. »

Ce samedi, Limoges va tenter d’enchaîner après sa victoire contre Le Mans. Le CSP joue à Chalon-sur-Saône. La victoire est essentielle pour sortir de la zone de relégation dans laquelle son équipe se trouve suite au retrait de trois victoires par le Conseil Supérieur de Gestion de la Ligue Nationale de Basket. « Nous sommes des joueurs pros : avec trois victoires en plus ou en moins nous conservons le même état d’esprit que depuis le début de la saison. Nous n’avons pas envie de descendre, on souhaite montrer qu’on mérite d’être là. On fait notre travail même si sportivement nous n’avons rien à voir avec cette sanction », affirme le jeune joueur.