C’était une des images du jour pour les supporters tricolores. Sur les coups de 22h30 dimanche soir, Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans) délivrait les Bleus d’un ultime tir longue distance face à la Serbie, pour offrir à la France une demi-finale dans le tournoi olympique. Un exploit incroyable au regard du pedigree de l’équipe des Balkans, six fois championne du monde, et une victoire historique contre un adversaire qui n’avait encore jamais mordu la poussière face aux Bleus, comme le soulignait le héros du match au micro de RMC Sport.

« On avait jamais gagné contre la Serbie en compétition internationale. On était à 0-10. Ils ont sorti la stat tout à l’heure et quand on l’a vu, bizarrement, ça nous a tous motivés. Aujourd’hui on fait le match parfait. Offensivement c’est parfait. Et limiter la Serbie à moins de 21 points en 10 minutes c’est très bien sachant que c’est une des meilleures équipes offensives du circuit. On a tous fait un boulot énorme, tous. »

Un sentiment du devoir accompli repris par son coéquipier Jules Rambaut, qui ajoutait, des étoiles plein les yeux.

« C’est complètement dingue. Pour nous, en tant que joueurs de 3×3, on a jamais vécu ça ailleurs. Je pense que c’est l’effet J.O. aussi, qu’on ne connaissait pas puisqu’on n’y avait jamais participé. Il y a une ferveur absolument folle, le spot est dingue avec plus de 5000 personnes. C’est blindé et tout le monde est de notre côté. C’est incroyable. C’est vraiment fou à vivre. »

Pour autant les Bleus devront vite se mobiliser en vue de la demi-finale à venir face à l’ogre de ce tournoi et seule équipe encore invaincue, la Lettonie. Un nouveau choc prévu ce lundi à 19h dans lequel l’équipe de France ne partira pas favorite face aux champions olympiques en titre. Une situation qui n’empêchait pas Lucas Dussoulier (2,03 m, 28 ans) de se montrer ambitieux. « C’est historique parce qu’on les bat, mais il n’y a rien de fait malheureusement. C’est qu’une victoire et on est dans le dernier carré, c’est bien, mais on veut repartir avec un truc autour du cou (médaille). Et avec la plus belle. »