L’une des meilleures sorties de la saison de Noa Essengue après sa première en équipe de France

Les rookies de l’équipe de France sont visiblement rentrés plein d’envie dans leur club respectif. À l’image d’Adam Mokoka, le jeune Noa Essengue a signé une jolie performance pour son retour à Ulm ce jeudi 28 novembre.

Opposé à l’armada de l’Hapoël Tel-Aviv, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) s’est vu titularisé pour la 3e fois de la saison en EuroCup (sur 9 matchs). Une confiance bien rendue puisque l’ancien joueur du Pôle France a réalisé l’une de ses meilleures sorties de la saison, avec 19 points à 4/9 aux tirs, avec 5 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 2 contres pour 0 ballon perdu en 25 minutes de jeu. Pour égaler sa 3e meilleure marque offensive de la saison en EuroCup, le Tricolore a notamment pu s’appuyer sur sa bonne agressivité, avec 9 fautes provoquées pour 11 lancers francs inscrits sur 14 tentatives.

A trio of very impressive plays from Noa Essengue last night 🇫🇷

He doesn’t turn 18-years-old until Dec. 18, making him the second-youngest prospect in this year’s NBA Draft class, behind Cooper Flagg. pic.twitter.com/23vQ7HYLuv

— Matt Evans (@MattEvansCU) November 29, 2024