Après l’impact défensif en Bleu, le record offensif en EuroCup pour Adam Mokoka !

Une sélection en équipe de France vient souvent récompenser le bon travail des semaines passées. Et après avoir porté le maillot Bleu, celui-ci peut vous transcender pour les suivantes. C’est ce qui pourrait arriver à Adam Mokoka, c’est en tout cas ce que laisse à penser sa première sortie post fenêtre internationale, lui qui a vécu ses premiers pas en Bleu à l’occasion de la double-confrontation face à Chypre.

Après les quelques jours passés entre Nicosie et Poitiers, Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans) a délivré son record offensif en EuroCup pour son retour à Cluj-Napoca. Opposé à l’Aris Salonique, l’ancien joueur des Chicago Bulls a inscrit 24 points à 5/6 à 2-points et 3/7 à 3-points, avec 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 ballons perdus pour 26 d’évaluation en seulement 23 minutes de jeu. Une belle percée offensive qui suit son record personnel en carrière, 30 points inscrits dans le championnat roumain, réalisé juste avant d’intégrer l’équipe de France. À voir si l’effet Bleu se poursuit dans la durée pour Adam Mokoka, dont l’esprit défensif avait été loué par son sélectionneur Frédéric Fauthoux.