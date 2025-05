Luwawu-Cabarrot et Baskonia s’offrent Barcelone pour se rapprocher des playoffs en Liga Endesa

Si la moitié des participants aux playoffs de Liga ACB est déjà connue (Real Madrid, Tenerife, Valence et Malaga) à quelques encablures de la fin de la saison régulière, il reste encore quelques inconnus à deux journées de la fin. Baskonia a cependant levé quelques doutes sur sa participation en playoffs grâce à une grosse victoire contre le FC Barcelone (110-98) ce dimanche 18 mai.

Le show Marcus Howard

Après une fâcheuse défaite à Badalone (6e), Timothé Luwawu-Cabarrot ont pris relevé la barre face au club catalan. Avec une grosse adresse extérieure (13/27 à 3-points), à l’image de la performance exceptionnelle de Markus Howard (34 points dont 8/11 à 3-points), l’équipe basque a pris le dessus, notamment lors d’une 2e quart-temps remporté 38 à 21. Privé de Satoransky et avec la blessure de Brizuela, le Barça, malgré les efforts du duo Punter – Parker (39 points à eux deux), le Barça a souffert défensivement.

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a bien participé à la fête offensive de Vitoria, inscrivant 17 points à 7/12 aux tirs, avec 3 rebonds et 3 passes décisives pour 1 ballon perdu en 29 minutes de jeu (plus gros temps de jeu de son équipe). À Barcelone, Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans) a joué seulement 14 minutes, gêné par les fautes, pour 4 points à 1/2 aux tirs et 4 rebonds.

Baskonia détient le dernier spot pour les playoffs

Ainsi, à deux journées de la fin de la saison régulière de Liga Endesa, Baskonia occupe la dernière place qualificative pour les playoffs (8e). Le club basque possède une victoire d’avance sur Manresa (9e) et deux sur Murcie (10e). La formation de TLC peut même prétendre gratter quelques places avec un calendrier favorable (Bilbao et La Corogne), avec des adversaires à portée de main (Badalone et Gran Canaria à une seule victoire devant).